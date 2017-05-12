Строительство продолжения наб. Макарова протекает с преодолением трудностей
Буквально на днях, как информирует пресс-служба городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, рабочие приступили к монтажу русловых пролётных строений. Применен один из наиболее сложных методов монтажа: блоки главных балок были укрупнены на земле, затем каждая укрупнённая нить (вес превышает 70 тонн, длина – более 53 метров) посредством тяжёлых кранов и балковозов перемещалась в русловой пролёт для последующего монтажа на постоянные опоры и объединения в один элемент. По аналогичной технологии планируется смонтировать весь надводный участок.
На данном участке набережная Макарова имеет плавный изгиб и примыкает к пр. Кима, поэтому балки выполнены в виде дуги, причём каждая из 4 «ниток» имеет свою уникальную форму.
Строительство моста и судовых проходов в бухту позволит сохранить историческую стоянку - Центр маломерного флота. Строительство данного участка позволит обеспечить бесперебойное дорожное движение по строящейся наб. Макарова от Адмиралтейского проезда до пр. Кима, а впоследствии – до строящегося моста в районе острова Серный. Работы на объекте планируется завершить к январю следующего года.
Справка: продолжение наб. Макарова строится в 3 этапа. В декабре 2016-го завершено подключение улично-дорожной сети Васильевского острова к Западному скоростному диаметру в створе Адмиральского проезда.
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