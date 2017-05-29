Строительство завода Mercedes-Benz в России начнется в июне
Об этом стало известно агентству «Прайм» от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект Mercedes-Benz оценивается в 15 млрд рублей. Такую сумму компания намерена вложить в ближайшие 9 лет.
Завод построят на территории индустриального парка Есипово в Подмосковье. Ожидается, что на конвейер отечественного предприятия встанут E-Class, S-Class, а также внедорожники GLE и GLS.
Отметим, что соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье концерн Daimler подписал в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Производственные объемы оцениваются в 25 000 - 30 000 автомобилей в год. Компания рассматривала различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрала Московскую область.
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