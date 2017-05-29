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29 мая 2017, 11:32

Строительство завода Mercedes-Benz в России начнется в июне

Закладка первого камня в основание будущего завода Mercedes-Benz в России произойдет 20 июня текущего года. На своем новом предприятии немецкий автопроизводитель намерен собирать 4 модели.
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Об этом стало известно агентству «Прайм» от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект Mercedes-Benz оценивается в 15 млрд рублей. Такую сумму компания намерена вложить в ближайшие 9 лет.

Завод построят на территории индустриального парка Есипово в Подмосковье. Ожидается, что на конвейер отечественного предприятия встанут E-Class, S-Class, а также внедорожники GLE и GLS.

Отметим, что соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье концерн Daimler подписал в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Производственные объемы оцениваются в 25 000 - 30 000 автомобилей в год. Компания рассматривала различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрала Московскую область.

Новости Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
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В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
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Строительство завода Mercedes-Benz в России начнется в июне
Об этом стало известно агентству «Прайм» от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект Mercedes-Benz оценивается в 15 млрд рублей. Такую сумму компания намерена вложить в ближайшие 9 лет. Завод построят на территории индустриального парка Есипово в Подмосковье. Ожидается, что на конвейер отечественного предприятия встанут E-Class, S-Class, а также внедорожники GLE и GLS.Отметим, что соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье концерн Daimler подписал в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Производственные объемы оцениваются в 25 000 - 30 000 автомобилей в год. Компания рассматривала различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрала Московскую область.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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