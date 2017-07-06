6 июля 2017, 12:21

Студенты будут строить Крымскую переправу

На стройке Крымского моста началась вахта студенческих стройотрядов. 90 учеников из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Твери, Ставрополя, Саранска, Нижнего Новгорода, Сочи, Астрахани, Ульяновска и других городов приступили к работам на строительстве переправы и автоподхода к нему со стороны Краснодарского края.
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В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по 6 мостоотрядам и уже пробуют свои силы в строительно-монтажных и вспомогательных работах на морских и сухопутных участках. Еще 30 участников стройотрядов знакомятся с основными технологиями в дорожном строительстве на стройплощадке автоподхода и проживают в вахтовом поселке в станице Вышестеблиевская.

Практика на стройплощадках продлится до 31 августа. В программе – 6-дневная трудовая неделя с 8-часовым рабочим днем, а также семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому полуострову. Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составляет от 150 рублей в час.

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| Кому: cudrin А затем, чтобы пассажирам комфортно было, это же не гоночный болид, чтобы не нем виражи закладывать. Зато по нашим дорого ее фиг пробьешь, и едет мягко, у меня до него была ниссан кашкая, так после него мой хавейл как лимузин над колдобинами плывет.
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Студенты будут строить Крымскую переправу
{{material_119441}}В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по 6 мостоотрядам и уже пробуют свои силы в строительно-монтажных и вспомогательных работах на морских и сухопутных участках. Еще 30 участников стройотрядов знакомятся с основными технологиями в дорожном строительстве на стройплощадке автоподхода и проживают в вахтовом поселке в станице Вышестеблиевская.Практика на стройплощадках продлится до 31 августа. В программе – 6-дневная трудовая неделя с 8-часовым рабочим днем, а также семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому полуострову. Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составляет от 150 рублей в час.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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