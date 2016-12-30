Subaru анонсировала новинки для автосалона в Токио
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В середине января бренд планирует показать концептуальные версии купе BRZ и «заряженного» седана WRX S4. Технические характеристики прототипов неизвестны.
По некоторым данным, купе BRZ STI Sport получит немного переделанный передний бампер со сплиттером, накладки на пороги, а также новые колесные диски. Как будет выглядеть прототип WRX S4 STI Sport, пока не оглашается.
Также на автосалоне в Токио компания представит оснащенные аксессуарами STI Performance седан Impreza и универсал Levorg, а также собственные гоночные автомобили, выступающие в кольцевых гонках и ралли.
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Subaru анонсировала новинки для автосалона в Токио
По некоторым данным, купе BRZ STI Sport получит немного переделанный передний бампер со сплиттером, накладки на пороги, а также новые колесные диски. Как будет выглядеть прототип WRX S4 STI Sport, пока не оглашается. Также на автосалоне в Токио компания представит оснащенные аксессуарами STI Performance седан Impreza и универсал Levorg, а также собственные гоночные автомобили, выступающие в кольцевых гонках и ралли.
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