1 июня 2017, 09:47
Subaru BRZ частично показали в Twitter
На странице американского подразделения компании Subaru в Twitter появился тизер, на котором виден фрагмент новой версии двухдверной модели BRZ. Рассмотреть полную версию кузова пока не удалось.
На изображении, распространенном также и в СМИ, запечатлено большое заднее антикрыло нового автомобиля. Ряд зарубежных автомобильных порталов сообщают, что на этом снимке представляется «заряженная» модификация купе BRZ. Это предположение основвано на том, что таким же антикрылом был оборудован прототип модели, замеченный на испытаниях в США в середине мая.
Никакие сведения о техническом оснащении новинки пока не сообщаются. В компании заявили только, что Subaru BRZ официально представят через неделю, 8 июня.
Под капотом стандартного BRZ находится 207-сильный оппозитный агрегат объемом 2 литра. Цены на такой автомобиль на рынке США стартуют от 25 495 долларов, что эквивалентно примерно 1 400 000 рублей. При этом в России Subaru BRZ официально не продается.
Самому концепту автомобиля уже больше двух лет. BRZ STI Performance дебютировал в рамках Нью-Йоркского автосалона. Прототип получил 2-литровый двигатель с турбонаддувом, генерирующий 300 л.с. Кроме того, в отличие от базовой модели, шоу-кар оснастили трековой подвеской и аэродинамическим обвесом.
Комплектации и технические характеристики
|Subaru BRZ 2.0 MT
|Subaru BRZ 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2012
|2012
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|купе
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|2
|Тип двигателя
|бензин
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|200 / 147 при 7000
|200 / 147 при 7000
|Объем двигателя
|1998
|1998
|Тип трансмисии
|механика 6
|механика 6
|Привод
|задний
|задний
|Городской цикл
|10.4
|10.4
|Загородный цикл
|6.4
|6.4
|Смешанный цикл
|7.8
|7.8
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
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проблема с КПП автомат
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
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