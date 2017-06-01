1 июня 2017, 09:47

Subaru BRZ частично показали в Twitter

На странице американского подразделения компании Subaru в Twitter появился тизер, на котором виден фрагмент новой версии двухдверной модели BRZ. Рассмотреть полную версию кузова пока не удалось.
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На изображении, распространенном также и в СМИ, запечатлено большое заднее антикрыло нового автомобиля. Ряд зарубежных автомобильных порталов сообщают, что на этом снимке представляется «заряженная» модификация купе BRZ. Это предположение основвано на том, что таким же антикрылом был оборудован прототип модели, замеченный на испытаниях в США в середине мая.
 
Никакие сведения о техническом оснащении новинки пока не сообщаются. В компании заявили только, что Subaru BRZ официально представят через неделю, 8 июня.
 
Под капотом стандартного BRZ находится 207-сильный оппозитный агрегат объемом 2 литра. Цены на такой автомобиль на рынке США стартуют от 25 495 долларов, что эквивалентно примерно 1 400 000 рублей. При этом в России Subaru BRZ официально не продается.
 
Самому концепту автомобиля уже больше двух лет. BRZ STI Performance дебютировал в рамках Нью-Йоркского автосалона. Прототип получил 2-литровый двигатель с турбонаддувом, генерирующий 300 л.с. Кроме того, в отличие от базовой модели, шоу-кар оснастили трековой подвеской и аэродинамическим обвесом. 

Комплектации и технические характеристики

Subaru BRZ 2.0 MTSubaru BRZ 2.0 MT
Год выпуска, с2012 2012
Год выпуска, по2014 2014
Кузовкупе купе
Количество дверей/мест2 2
Тип двигателябензин бензин
Мощность, л.с./ об/мин200 / 147 при 7000 200 / 147 при 7000
Объем двигателя1998 1998
Тип трансмисиимеханика 6 механика 6
Приводзадний задний
Городской цикл10.4 10.4
Загородный цикл6.4 6.4
Смешанный цикл7.8 7.8
ТопливоАИ-98 АИ-98
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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru BRZ частично показали в Twitter
На изображении, распространенном также и в СМИ, запечатлено большое заднее антикрыло нового автомобиля. Ряд зарубежных автомобильных порталов сообщают, что на этом снимке представляется «заряженная» модификация купе BRZ. Это предположение основвано на том, что таким же антикрылом был оборудован прототип модели, замеченный на испытаниях в США в середине мая. Никакие сведения о техническом оснащении новинки пока не сообщаются. В компании заявили только, что Subaru BRZ официально представят через неделю, 8 июня. Под капотом стандартного BRZ находится 207-сильный оппозитный агрегат объемом 2 литра. Цены на такой автомобиль на рынке США стартуют от 25 495 долларов, что эквивалентно примерно 1 400 000 рублей. При этом в России Subaru BRZ официально не продается. Самому концепту автомобиля уже больше двух лет. BRZ STI Performance дебютировал в рамках Нью-Йоркского автосалона. Прототип получил 2-литровый двигатель с турбонаддувом, генерирующий 300 л.с. Кроме того, в отличие от базовой модели, шоу-кар оснастили трековой подвеской и аэродинамическим обвесом. 
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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