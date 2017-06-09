9 июня 2017, 10:23

Subaru BRZ получил спортверсию

Обновленное купе Subaru BRZ получило новую спортивную модификацию под названием «Tuned by STi». Автомобиль появится в продаже на рынке США в первом квартале 2018 года.
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Subaru BRZ получил спортверсию Subaru BRZ

Subaru BRZ
Выпускается с 2012 г.
Новый 1 386 000 Р
Объявлений: 1
Всего компания намерена построить 500 таких машин. Каждая из них отличается наличием карбонового антикрыла. Автовладелец может вручную изменить угол атаки для увеличения прижимной силы. Экстерьер новинки также украшен18-дюймовыми колесными дисками с покрышками Michelin Pilot Sport 4 размерности 215/40.

В салон автомобиля появились красные ремни безопасности, логотип tS, вышитый на сиденьях, а также особая панель приборов и отделка дверных панелей. В качестве обшивки используются кожа и алькантара. В перечень оснащения спортивного купе вошли модернизированные амортизаторы и пружины Sachs, тормоза Brembo, доработанное рулевое управление.

А вот под капотом Subaru BRZ tS установлен 2-литровый оппозитный двигатель мощностью 207 л. с., который выступает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или «автоматом». Стоимость спортивного купе пока не разглашается.

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caня
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Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru BRZ получил спортверсию
{{model_3158}}Всего компания намерена построить 500 таких машин. Каждая из них отличается наличием карбонового антикрыла. Автовладелец может вручную изменить угол атаки для увеличения прижимной силы. Экстерьер новинки также украшен18-дюймовыми колесными дисками с покрышками Michelin Pilot Sport 4 размерности 215/40.В салон автомобиля появились красные ремни безопасности, логотип tS, вышитый на сиденьях, а также особая панель приборов и отделка дверных панелей. В качестве обшивки используются кожа и алькантара. В перечень оснащения спортивного купе вошли модернизированные амортизаторы и пружины Sachs, тормоза Brembo, доработанное рулевое управление.А вот под капотом Subaru BRZ tS установлен 2-литровый оппозитный двигатель мощностью 207 л. с., который выступает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или «автоматом». Стоимость спортивного купе пока не разглашается.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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