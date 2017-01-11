Forester стал самым популярным в линейке Subaru в России и Белоруссии
Более 70 % объема продаж обеспечил среднеразмерный Forester, за год продано 4 025 ед. Самая востребованная комплектация года - VF с двигателем объемом 2 литра и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic, с системой X-MODE (31 % от продаж модели).
Ассортимент марки в прошлом году изменился: продажи спортивных WRX и BRZ были приостановлены, во II полугодии сегмент спорткаров Subaru был представлен седаном WRX STI 300 л.с. Вместе с ним вернулись Outback с двигателем объемом 3,6 литра и Forester с 2-литровым турбодвигателем.
В 2017-м компания намерена реализовать в 2 странах 5 800 автомобилей. Модельный ряд останется без изменений и будет состоять из кроссоверов Forester, XV, Outback и спортивного седана WRX STI. Все модели пройдут сертификацию ЭРА-ГЛОНАСС.
Также во II половине года Subaru начнет продажи нового поколения XV.
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