11 января 2017, 16:17

Forester стал самым популярным в линейке Subaru в России и Белоруссии

Компания Subaru реализовала в прошлом году на указанных рынках 5 728 автомобилей, перевыполнив план продаж на 4,1 %. В наступившем году "Плеяды" намерены сохранить динамику продаж.

Более 70 % объема продаж обеспечил среднеразмерный Forester, за год продано 4 025 ед. Самая востребованная комплектация года - VF с двигателем объемом 2 литра и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic, с системой X-MODE (31 % от продаж модели).

Ассортимент марки в прошлом году изменился: продажи спортивных WRX и BRZ были приостановлены, во II полугодии сегмент спорткаров Subaru был представлен седаном WRX STI 300 л.с. Вместе с ним вернулись Outback с двигателем объемом 3,6 литра и Forester с 2-литровым турбодвигателем.

В 2017-м компания намерена реализовать в 2 странах 5 800 автомобилей. Модельный ряд останется без изменений и будет состоять из кроссоверов Forester, XV, Outback и спортивного седана WRX STI. Все модели пройдут сертификацию ЭРА-ГЛОНАСС.

Также во II половине года Subaru начнет продажи нового поколения XV.

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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Форум Subaru Stella
проблема с КПП автомат
caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Forester стал самым популярным в линейке Subaru в России и Белоруссии
Более 70 % объема продаж обеспечил среднеразмерный Forester, за год продано 4 025 ед. Самая востребованная комплектация года - VF с двигателем объемом 2 литра и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic, с системой X-MODE (31 % от продаж модели).Ассортимент марки в прошлом году изменился: продажи спортивных WRX и BRZ были приостановлены, во II полугодии сегмент спорткаров Subaru был представлен седаном WRX STI 300 л.с. Вместе с ним вернулись Outback с двигателем объемом 3,6 литра и Forester с 2-литровым турбодвигателем.В 2017-м компания намерена реализовать в 2 странах 5 800 автомобилей. Модельный ряд останется без изменений и будет состоять из кроссоверов Forester, XV, Outback и спортивного седана WRX STI. Все модели пройдут сертификацию ЭРА-ГЛОНАСС. Также во II половине года Subaru начнет продажи нового поколения XV.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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