3 июля 2017, 15:47

Subaru назвала дату дебюта Impreza в Европе

Subaru представит европейскую версию седана Impreza нового поколения на автосалоне во Франкфурте осенью этого года. Ожидается, что в продажу модель поступит до конца 2017-го.
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Subaru Impreza
От 2 л, 152 л.с
Новая Impreza уже признана автомобилем года в Японии, включена в рейтинг новых моделей с лучшими интерьерами и получила высокие оценки за безопасность в краш-тестах. Технические подробности европейской версии модели пока что держатся в секрете.

Известно лишь, что производитель улучшил работу комбинации двигателя и системы полного привода Symmetrical AWD, снизил центр тяжести на 5 мм, уменьшил уровень вибрации и шума. Также разработчики сделали более острым рулевое управление. Все комплектации Impreza будут оснащены системой помощи водителю EyeSight.
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Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru назвала дату дебюта Impreza в Европе
{{model_v2_1190}}Новая Impreza уже признана автомобилем года в Японии, включена в рейтинг новых моделей с лучшими интерьерами и получила высокие оценки за безопасность в краш-тестах. Технические подробности европейской версии модели пока что держатся в секрете.Известно лишь, что производитель улучшил работу комбинации двигателя и системы полного привода Symmetrical AWD, снизил центр тяжести на 5 мм, уменьшил уровень вибрации и шума. Также разработчики сделали более острым рулевое управление. Все комплектации Impreza будут оснащены системой помощи водителю EyeSight.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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