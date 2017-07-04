4 июля 2017, 14:09

Subaru обновила универсал Levorg

На японском авторынке дебютировал обновленный универсал Subaru Levorg. Автомобиль получил слегка модернизированную внешность и доработанную подвеску. Стартовая цена модели составит от 2 829 600 иен.
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  Subaru обновила универсал Levorg Subaru Levorg Subaru обновила универсал Levorg Subaru Levorg Subaru обновила универсал Levorg Subaru Levorg Subaru обновила универсал Levorg
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фото
  

Рестайлинговый вариант отличается другим бампером с измененными секциями противотуманных фар. К слову, фары теперь – светодиодные. Помимо этого, изменились фары головного света и решетка радиатора. Гамма цветов кузова пополнилась новыми оттенками, а за доплату покупателям предложат новые варианты колесных дисков.

Салон теперь отделан более качественными материалами. Мальтимедийная система оборудована 9-дюймовым сенсорным дисплеем, на который выводится вся полезная для водителя информация. Также у Levorg появился другой блок климат-контроля и электронное зеркало заднего вида.

Под капотом – все без изменений. В базовом варианте модель приводится в движение 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л. с. и 250 Нм крутящего момента. В более дорогих комплектациях универсал имеет 2-литровый 300-сильный движок и полный привод.

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Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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проблема с КПП автомат
caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru обновила универсал Levorg
{{model_6292}}Рестайлинговый вариант отличается другим бампером с измененными секциями противотуманных фар. К слову, фары теперь – светодиодные. Помимо этого, изменились фары головного света и решетка радиатора. Гамма цветов кузова пополнилась новыми оттенками, а за доплату покупателям предложат новые варианты колесных дисков.Салон теперь отделан более качественными материалами. Мальтимедийная система оборудована 9-дюймовым сенсорным дисплеем, на который выводится вся полезная для водителя информация. Также у Levorg появился другой блок климат-контроля и электронное зеркало заднего вида.Под капотом – все без изменений. В базовом варианте модель приводится в движение 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л. с. и 250 Нм крутящего момента. В более дорогих комплектациях универсал имеет 2-литровый 300-сильный движок и полный привод.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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