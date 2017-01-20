Subaru объявила цены на Forester и Outback 2017 года
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Начальная стоимость Forester стала ниже и начинается от 1 699 000 рублей. В базовую комплектацию входят полный привод, 2-литровый «оппозитник», МПП, 17-дюймовые диски, климат-контроль, обогрев лобового стекла в зоне щеток стеклоочистителей, зеркал заднего вида, заднего стекла и передних сидений, 7 подушек безопасности.
Топовая версия с 2-литровым турбомотором и вариатором осталась прежней - 2 599 900 рублей. Здесь, как и прежде, предлагаются: камера заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамный люк с электроприводом, 2-поточная выхлопная система, подогрев руля и всех сидений, датчики дождя и света и пр. Все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС и 7-дюймовым цветным ЖК-экраном.
Кроссоверы нового модельного года доступны в модификации с бензиновыми горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2 литра, 2,5 литра и 2 литра с турбонаддувом. Версия с 2-литровым «атмосферником» будет оснащаться МКПП и вариатором. Машины с двигателем 2,5 литра и 2 литра с турбонаддувом – только бесступенчатой трансмиссией.
Стартовая стоимость Outback 2017 модельного года стала выше на 50 000 рублей и теперь начинается с отметки 2 449 000 рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, 2,5-литровый горизонтально-оппозитный мотор, вариатор, подогрев сидений, кожаный салон, камера заднего вида, системы X-Mode и SI-DRIVE, 7 аэрбегов.
А вот в максимальной комплектации Outback стал дешевле на 100 000 рублей. Отныне цена автомобиля с 3,6-литровым двигателем и вариатором составляет 3 299 900 рублей. Все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС плюс добавлена опция подогрева рулевого колеса (кроме базовой комплектации).
Во сколько теперь будет обходиться нам Subaru XV 2017 модельного года (текущее поколение), узнаем в течение полумесяца.
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
| Ага, у меня 2,5 аут, 2009 года, и то на трассе можно отжечь, обгоны делаешь на раз. Давишь на педаль и получаешь интенсивный разгон. По бездорожью еще никогда не ездил, жалок его как то там пачкать.
А я пробовал, решили потягаться с хайлендером, но соревнования не получилось, у него в варик на очередной ...
Subaru объявила цены на Forester и Outback 2017 года
Топовая версия с 2-литровым турбомотором и вариатором осталась прежней - 2 599 900 рублей. Здесь, как и прежде, предлагаются: камера заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамный люк с электроприводом, 2-поточная выхлопная система, подогрев руля и всех сидений, датчики дождя и света и пр. Все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС и 7-дюймовым цветным ЖК-экраном.{{material_109805}} Кроссоверы нового модельного года доступны в модификации с бензиновыми горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2 литра, 2,5 литра и 2 литра с турбонаддувом. Версия с 2-литровым «атмосферником» будет оснащаться МКПП и вариатором. Машины с двигателем 2,5 литра и 2 литра с турбонаддувом – только бесступенчатой трансмиссией. Стартовая стоимость Outback 2017 модельного года стала выше на 50 000 рублей и теперь начинается с отметки 2 449 000 рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, 2,5-литровый горизонтально-оппозитный мотор, вариатор, подогрев сидений, кожаный салон, камера заднего вида, системы X-Mode и SI-DRIVE, 7 аэрбегов. А вот в максимальной комплектации Outback стал дешевле на 100 000 рублей. Отныне цена автомобиля с 3,6-литровым двигателем и вариатором составляет 3 299 900 рублей. Все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС плюс добавлена опция подогрева рулевого колеса (кроме базовой комплектации). Во сколько теперь будет обходиться нам Subaru XV 2017 модельного года (текущее поколение), узнаем в течение полумесяца.
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