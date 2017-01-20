20 января 2017, 15:25

Subaru объявила цены на Forester и Outback 2017 года

Начальная стоимость Forester стала ниже и начинается от 1 699 000 рублей. В базовую комплектацию входят полный привод, 2-литровый «оппозитник», МПП, 17-дюймовые диски, климат-контроль, обогрев лобового стекла в зоне щеток стеклоочистителей, зеркал заднего вида, заднего стекла и передних сидений, 7 подушек безопасности.
Subaru объявила цены на Forester и Outback 2017 года
Топовая версия с 2-литровым турбомотором и вариатором осталась прежней -  2 599 900 рублей. Здесь, как и прежде, предлагаются: камера заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамный люк с электроприводом, 2-поточная выхлопная система, подогрев руля и всех сидений, датчики дождя и света и пр. Все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС и 7-дюймовым цветным ЖК-экраном.
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Кроссоверы нового модельного года доступны в модификации с бензиновыми горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2 литра, 2,5 литра и 2 литра с турбонаддувом. Версия с 2-литровым «атмосферником» будет оснащаться МКПП и вариатором. Машины с двигателем 2,5 литра и 2 литра с турбонаддувом – только бесступенчатой трансмиссией.
 
Стартовая стоимость Outback 2017 модельного года стала выше на 50 000 рублей и теперь начинается с отметки 2 449 000 рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, 2,5-литровый горизонтально-оппозитный мотор, вариатор, подогрев сидений, кожаный салон, камера заднего вида, системы X-Mode и SI-DRIVE, 7 аэрбегов.
 
А вот в максимальной комплектации Outback стал дешевле на 100 000 рублей. Отныне цена автомобиля с 3,6-литровым двигателем и вариатором составляет 3 299 900 рублей. Все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС плюс добавлена опция подогрева рулевого колеса (кроме базовой комплектации).
 
Во сколько теперь будет обходиться нам Subaru XV 2017 модельного года (текущее поколение), узнаем в течение полумесяца.

Комплектации и технические характеристики

Subaru Forester VF 2.0 MT 4x4Subaru Outback ZR 2.5 CVT 4x4
Год выпуска, с2016 2015
Год выпуска, по2017 2016
Кузовкроссовер универсал
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150 175
Объем двигателя1995 2498
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая вариатор
Приводполный полный
Городской цикл8.5 10.0
Загородный цикл6.0 6.3
Смешанный цикл6.9 7.7
ТопливоАИ-95 АИ-92
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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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Subaru объявила цены на Forester и Outback 2017 года
Топовая версия с 2-литровым турбомотором и вариатором осталась прежней -  2 599 900 рублей. Здесь, как и прежде, предлагаются: камера заднего вида, 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамный люк с электроприводом, 2-поточная выхлопная система, подогрев руля и всех сидений, датчики дождя и света и пр. Все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС и 7-дюймовым цветным ЖК-экраном.{{material_109805}} Кроссоверы нового модельного года доступны в модификации с бензиновыми горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2 литра, 2,5 литра и 2 литра с турбонаддувом. Версия с 2-литровым «атмосферником» будет оснащаться МКПП и вариатором. Машины с двигателем 2,5 литра и 2 литра с турбонаддувом – только бесступенчатой трансмиссией. Стартовая стоимость Outback 2017 модельного года стала выше на 50 000 рублей и теперь начинается с отметки 2 449 000 рублей. В базовую комплектацию входят постоянный полный привод, 2,5-литровый горизонтально-оппозитный мотор, вариатор, подогрев сидений, кожаный салон, камера заднего вида, системы X-Mode и SI-DRIVE, 7 аэрбегов.  А вот в максимальной комплектации Outback стал дешевле на 100 000 рублей. Отныне цена автомобиля с 3,6-литровым двигателем и вариатором составляет 3 299 900 рублей. Все комплектации оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС плюс добавлена опция подогрева рулевого колеса (кроме базовой комплектации). Во сколько теперь будет обходиться нам Subaru XV 2017 модельного года (текущее поколение), узнаем в течение полумесяца.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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