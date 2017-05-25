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25 мая 2017, 17:43

Subaru примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Subaru десятый год подряд примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга», которая пройдет в Германии с 25 по 28 мая 2017 года. На соревнованиях выступит гоночный автомобиль, построенный на базе обновленной серийной модели Subaru WRX STI 2018 модельного года.
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Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
2.5 л, 300 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 5.2 с, 255 км/ч
4595 x 1795 x 1475 мм
полный
АИ-95, 10.4 л на 100 км
3 399 000 руб
Все характеристики
Модель будет соревноваться в классе SP3T, куда входят автомобили с турбированным двигателем рабочим объемом не более 2 литров. Ранее команда уже выиграла первенство в своем классе в 2016, 2015, 2012 и 2011 годах.

Для улучшения характеристик ускорения и увеличения максимальной скорости, на гоночном автомобиле увеличена мощность двигателя, использованы подрулевые лепестки переключения передач и улучшены характеристики работы трансмиссии. В дополнение к этому, была оптимизирована геометрия шасси автомобиля, улучшен баланс жесткости, снижен вес кузова, момент инерции и увеличена прижимная сила передней части автомобиля. Это позволило максимизировать присущие базовой версии WRX STI скорость и отзывчивость.

Техническую поддержку во время заездов будут осуществлять 6 лучших механиков дилерских центров Subaru в Японии. Бренд приглашает к участию в гоночных соревнованиях действующих сотрудников сервиса официальных дилеров с 1990 года. За это время в гоночных соревнованиях, таких как Сафари Ралли, Чемпионат Мира по Ралли (WRC) и Гонка 24 часа Нюрбургринга, приняли участие 351 специалист сервиса дилеров Subaru.

Автоспорт Субару ВРХ

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| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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caня
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Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»
{{params_54687}}Модель будет соревноваться в классе SP3T, куда входят автомобили с турбированным двигателем рабочим объемом не более 2 литров. Ранее команда уже выиграла первенство в своем классе в 2016, 2015, 2012 и 2011 годах.Для улучшения характеристик ускорения и увеличения максимальной скорости, на гоночном автомобиле увеличена мощность двигателя, использованы подрулевые лепестки переключения передач и улучшены характеристики работы трансмиссии. В дополнение к этому, была оптимизирована геометрия шасси автомобиля, улучшен баланс жесткости, снижен вес кузова, момент инерции и увеличена прижимная сила передней части автомобиля. Это позволило максимизировать присущие базовой версии WRX STI скорость и отзывчивость.Техническую поддержку во время заездов будут осуществлять 6 лучших механиков дилерских центров Subaru в Японии. Бренд приглашает к участию в гоночных соревнованиях действующих сотрудников сервиса официальных дилеров с 1990 года. За это время в гоночных соревнованиях, таких как Сафари Ралли, Чемпионат Мира по Ралли (WRC) и Гонка 24 часа Нюрбургринга, приняли участие 351 специалист сервиса дилеров Subaru.
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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