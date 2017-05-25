Subaru примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»
|Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
|2.5 л, 300 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 5.2 с, 255 км/ч
|4595 x 1795 x 1475 мм
|полный
|АИ-95, 10.4 л на 100 км
|3 399 000 руб
|Все характеристики
Для улучшения характеристик ускорения и увеличения максимальной скорости, на гоночном автомобиле увеличена мощность двигателя, использованы подрулевые лепестки переключения передач и улучшены характеристики работы трансмиссии. В дополнение к этому, была оптимизирована геометрия шасси автомобиля, улучшен баланс жесткости, снижен вес кузова, момент инерции и увеличена прижимная сила передней части автомобиля. Это позволило максимизировать присущие базовой версии WRX STI скорость и отзывчивость.
Техническую поддержку во время заездов будут осуществлять 6 лучших механиков дилерских центров Subaru в Японии. Бренд приглашает к участию в гоночных соревнованиях действующих сотрудников сервиса официальных дилеров с 1990 года. За это время в гоночных соревнованиях, таких как Сафари Ралли, Чемпионат Мира по Ралли (WRC) и Гонка 24 часа Нюрбургринга, приняли участие 351 специалист сервиса дилеров Subaru.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное