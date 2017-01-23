23 января 2017, 11:38

Subaru рассказала о новинке XV Crosstrek 2018

Новое поколение кроссовера ожидается на рынке в конце 2017 года. Автопроизводитель представил концептуальную версию Crosstek и рассказал, как будет выглядеть новый XV.
Стоит отметить, что модель станет несколько просторнее предшественника. Увеличится как пространство в салоне, так и длина колесной базы. Длина составит 450 см, ширина – 190 см, высота – 150 см. 
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Новых двигателей не ожидается, но мотор для нового Subaru XV будет дорабатываться. Помимо бензинового агрегата мощностью 152 л.с. в силовую линейку войдет 150-сильный дизель. Новинка станет полноприводной. Трансмиссия - 5-скоростная «механика» или - по выбору покупателя - вариатор.
 
Некоторые СМИ сообщают, что в будущем XV получит модификацию с гибридной силовой установкой. Но в обозримой перспективе представители компании заявляли, что пока не намерены акцентировать свое внимание на разработке гибридов и электрокаров.

Комплектации и технические характеристики

Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1995
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл9.1
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
Тест Subaru XV: городская душа
Я наоборот хотел автоматическую коробку. Там вариатор бесступенчатый в новых икс ви.
Фёдор Пражский
Subaru XV: маленький кроссовер на большом бездорожье
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
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Subaru рассказала о новинке XV Crosstrek 2018
Стоит отметить, что модель станет несколько просторнее предшественника. Увеличится как пространство в салоне, так и длина колесной базы. Длина составит 450 см, ширина – 190 см, высота – 150 см. {{material_115684}} Новых двигателей не ожидается, но мотор для нового Subaru XV будет дорабатываться. Помимо бензинового агрегата мощностью 152 л.с. в силовую линейку войдет 150-сильный дизель. Новинка станет полноприводной. Трансмиссия - 5-скоростная «механика» или - по выбору покупателя - вариатор. Некоторые СМИ сообщают, что в будущем XV получит модификацию с гибридной силовой установкой. Но в обозримой перспективе представители компании заявляли, что пока не намерены акцентировать свое внимание на разработке гибридов и электрокаров.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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