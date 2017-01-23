Subaru рассказала о новинке XV Crosstrek 2018

Новых двигателей не ожидается, но мотор для нового Subaru XV будет дорабатываться. Помимо бензинового агрегата мощностью 152 л.с. в силовую линейку войдет 150-сильный дизель. Новинка станет полноприводной. Трансмиссия - 5-скоростная «механика» или - по выбору покупателя - вариатор.
Некоторые СМИ сообщают, что в будущем XV получит модификацию с гибридной силовой установкой. Но в обозримой перспективе представители компании заявляли, что пока не намерены акцентировать свое внимание на разработке гибридов и электрокаров.
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
Стоит отметить, что модель станет несколько просторнее предшественника. Увеличится как пространство в салоне, так и длина колесной базы. Длина составит 450 см, ширина – 190 см, высота – 150 см. {{material_115684}} Новых двигателей не ожидается, но мотор для нового Subaru XV будет дорабатываться. Помимо бензинового агрегата мощностью 152 л.с. в силовую линейку войдет 150-сильный дизель. Новинка станет полноприводной. Трансмиссия - 5-скоростная «механика» или - по выбору покупателя - вариатор. Некоторые СМИ сообщают, что в будущем XV получит модификацию с гибридной силовой установкой. Но в обозримой перспективе представители компании заявляли, что пока не намерены акцентировать свое внимание на разработке гибридов и электрокаров.
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