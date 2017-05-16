Subaru утверждает, что у нее «Все под контролем»
Речь идет о новой сервисной кампании под таким названием, и касается она автомобилей Subaru старше 2 лет. В период с 15 мая до 15 июня 2017 года их владельцы могут получить скидку до 25% на оригинальные запчасти тормозной системы и на работы по их замене.
Дополнительно предлагается пройти бесплатную диагностику подвески. Предложение действует при условии проведения работ у официального дилера марки.
Параллельно действует акция для владельцев постгарантийных Subaru. Специально для них импортер разработал выгодное предложение на приобретение оригинальных запчастей со скидкой до 25%.
Перечень деталей и их стоимость можно уточнить у официальных дилеров.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
проблема с КПП автомат
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
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