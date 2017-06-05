5 июня 2017, 13:31

Subaru WRX STI получил 600-сильный агрегат

«Горячий» седан Subaru WRX STI получил особую модификацию под названием Type RA. Автомобиль получил доработанный двигатель, который позволил модели установить рекорд прохождения круга на Нюрбургринге.
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Subaru WRX
Выпускается с 2004 г.
Новый 3 399 000 Р
Объявлений: 7
Отзывов: 2
Разработчики из британской компании Prodirve заменили прежний 2,5-литровый агрегат 2-литровым мотором. Мощность его составляет порядка 600 л. с., а в паре с двигателем выступает секвентальная коробка передач, смена ступеней которой составляет 20-25 миллисекунд.

Также «горячий» WRX STI получил другую гоночную подвеску, 15-дюймовые тормозные диски с 8-поршневыми суппортами на всех колесах, гоночные «слики» и активное заднее антикрыло. При необходимости оно может менять угол атаки.

Управлял Subaru WRX STI Type RA гонщик Ричи Станэуэю. Правда, из-за непогоды установить рекорд прохождения круга японцам не удалось. В Subaru пообещали предпринять еще одну попытку летом.

Автоспорт Субару ВРХ

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| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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проблема с КПП автомат
caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru WRX STI получил 600-сильный агрегат
{{model_3403}}Разработчики из британской компании Prodirve заменили прежний 2,5-литровый агрегат 2-литровым мотором. Мощность его составляет порядка 600 л. с., а в паре с двигателем выступает секвентальная коробка передач, смена ступеней которой составляет 20-25 миллисекунд. Также «горячий» WRX STI получил другую гоночную подвеску, 15-дюймовые тормозные диски с 8-поршневыми суппортами на всех колесах, гоночные «слики» и активное заднее антикрыло. При необходимости оно может менять угол атаки.Управлял Subaru WRX STI Type RA гонщик Ричи Станэуэю. Правда, из-за непогоды установить рекорд прохождения круга японцам не удалось. В Subaru пообещали предпринять еще одну попытку летом.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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