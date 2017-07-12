Subaru WRX STI взбирается на холм Пайкс Пик. Видео
Новый рекорд по подъему на гору на холм Пайкс Пик установлен с помощью Subaru WRX STI. Автомобиль смог достичь вершины самой большой горы на северо-востоке США всего за 5 минут 44,72 секунды.
Управлял 600-сильным «японцем» известный американский гонщик Трэвис Пастрана. Он преодолел 12 км и взобрался на высоту почти в 2 км над уровнем моря. Результат заезда стал лучше на 24 секунды, чем у прежнего достижения Дэвида Хиггинсома, установленного 3 года назад.
Комплектации и технические характеристики
|Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|300
|Объем двигателя
|2457
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Subaru отмечает 50-летний юбилей «оппозитника» Boxer
10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
Как протекают продажи Subaru XV
14.11.2012, 10:16
Читайте по теме
Subaru отмечает 50-летний юбилей «оппозитника» Boxer
10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
Как протекают продажи Subaru XV
14.11.2012, 10:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
проблема с КПП автомат
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное