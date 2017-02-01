1 февраля 2017, 09:01

Subaru XV нового поколения презентуют в Женеве

Презентация нового кроссовера Subaru XV должна произойти в марте на Женевском автосалоне с участием первых лиц компании. Технические характеристики автомобиля пока не раскрываются.
В то же время известно, что авто будет оснащено системой полного привода, а также гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового турбодвигателя и электромоторов на передних колесах. Вместе с силовой установкой будет работать 5-ступенчатая «механика».

Кроме того, кроссовер получит новые системы безопасности, среди которых предупреждение столкновения, противоугонные системы, панель безопасности, камеры.
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| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Форум Subaru Stella
проблема с КПП автомат
caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru XV нового поколения презентуют в Женеве
В то же время известно, что авто будет оснащено системой полного привода, а также гибридной силовой установкой, состоящей из 1,6-литрового турбодвигателя и электромоторов на передних колесах. Вместе с силовой установкой будет работать 5-ступенчатая «механика».Кроме того, кроссовер получит новые системы безопасности, среди которых предупреждение столкновения, противоугонные системы, панель безопасности, камеры.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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