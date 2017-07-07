7 июля 2017, 13:27

Subaru XV выйдет на рынок до конца года

Новое поколение Subaru XV появится во всех дилерских центрах в четвертом квартале 2017 года. Автомобиль получит набор систем помощи водителю. Цены и комплектации пока не сообщаются.
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  Subaru XV выйдет на рынок до конца года Subaru XV Subaru XV выйдет на рынок до конца года Subaru XV Subaru XV выйдет на рынок до конца года Subaru XV Subaru XV выйдет на рынок до конца года
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фото
  

Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
2 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 10.7 с, 187 км/ч
4450 x 1780 x 1570 мм
полный
АИ-95, 7.0 л на 100 км
1 599 900 руб
Все характеристики
В частности, кроссовер обзаведется адаптивным круиз-контролем, автоматическим предаварийным торможением, функцией предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближения к разметке, а также активным контролем движения по полосе. Ранее этот набор под названием EyeSight был недоступен для российских потребителей.

Важной особенностью является то, что комплекс предупреждает водителя о сокращении дистанции следования, чтобы он мог предпринять действия по уклонению от столкновения с автомобилем или препятствием впереди. Если водитель не реагирует на предупреждение, автоматически приводятся в действие тормоза, дабы снизить степень повреждений от столкновения или, если это возможно, предотвратить столкновение.

Под капотом вседорожника окажется 2-литровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском топлива. Агрегат стал легче на 12 кг, прибавил в мощности и стал более эффективен в плане сгорания топлива. В дополнение к системе постоянного полного привода Symmetrical AWD новый XV оснащается системой X-Mode, которая улучшает ходовые качества автомобиля на бездорожье и на участках с низким коэффициентом сцепления. Она позволяет менять параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации.

Новое поколение автомобиля отличается колесными дисками 18 радиуса из алюминиевого сплава особого дизайна. В палитру кузовных красок введены 2 свежих оттенка: стальной Cool Gray Khaki и оранжевый Sunshine Orange.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
Тест Subaru XV: городская душа
Я наоборот хотел автоматическую коробку. Там вариатор бесступенчатый в новых икс ви.
Фёдор Пражский
Subaru XV: маленький кроссовер на большом бездорожье
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
Bobrin
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Subaru XV выйдет на рынок до конца года
{{params_54119}}В частности, кроссовер обзаведется адаптивным круиз-контролем, автоматическим предаварийным торможением, функцией предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближения к разметке, а также активным контролем движения по полосе. Ранее этот набор под названием EyeSight был недоступен для российских потребителей.Важной особенностью является то, что комплекс предупреждает водителя о сокращении дистанции следования, чтобы он мог предпринять действия по уклонению от столкновения с автомобилем или препятствием впереди. Если водитель не реагирует на предупреждение, автоматически приводятся в действие тормоза, дабы снизить степень повреждений от столкновения или, если это возможно, предотвратить столкновение.Под капотом вседорожника окажется 2-литровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском топлива. Агрегат стал легче на 12 кг, прибавил в мощности и стал более эффективен в плане сгорания топлива. В дополнение к системе постоянного полного привода Symmetrical AWD новый XV оснащается системой X-Mode, которая улучшает ходовые качества автомобиля на бездорожье и на участках с низким коэффициентом сцепления. Она позволяет менять параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации. Новое поколение автомобиля отличается колесными дисками 18 радиуса из алюминиевого сплава особого дизайна. В палитру кузовных красок введены 2 свежих оттенка: стальной Cool Gray Khaki и оранжевый Sunshine Orange.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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