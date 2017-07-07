Subaru XV выйдет на рынок до конца года
|Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
|2 л, 150 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.7 с, 187 км/ч
|4450 x 1780 x 1570 мм
|полный
|АИ-95, 7.0 л на 100 км
|1 599 900 руб
|Все характеристики
Важной особенностью является то, что комплекс предупреждает водителя о сокращении дистанции следования, чтобы он мог предпринять действия по уклонению от столкновения с автомобилем или препятствием впереди. Если водитель не реагирует на предупреждение, автоматически приводятся в действие тормоза, дабы снизить степень повреждений от столкновения или, если это возможно, предотвратить столкновение.
Под капотом вседорожника окажется 2-литровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском топлива. Агрегат стал легче на 12 кг, прибавил в мощности и стал более эффективен в плане сгорания топлива. В дополнение к системе постоянного полного привода Symmetrical AWD новый XV оснащается системой X-Mode, которая улучшает ходовые качества автомобиля на бездорожье и на участках с низким коэффициентом сцепления. Она позволяет менять параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации.
Новое поколение автомобиля отличается колесными дисками 18 радиуса из алюминиевого сплава особого дизайна. В палитру кузовных красок введены 2 свежих оттенка: стальной Cool Gray Khaki и оранжевый Sunshine Orange.
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