31 января 2017, 13:17

Суперкар Asterion станет первым гибридом Lamborghini

Итальянский автопроизводитель сообщил дату выхода своей первой гибридной модели - Asterion. Концепт гибридного спорткара презентован еще в 2014 году в рамках Парижского автосалона.
Суперкар Asterion станет первым гибридом Lamborghini
Разработку модели компания не могла завершить почти 3 года. Но сегодня стало известно, что дебют суперкара состоится в конце 2018 года.
 
Согласно официальной информации, автомобиль будет оснащен 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 610 л.с. при крутящем моменте 1000 Нм. В паре с ДВС работает 3 электрических мотора, общая мощность которых составляет 910 л.с. Мотор будет работать в паре с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач.
 
Asterion сможет разогнаться до 100 км/ч за 3 сек. Максимальный разгон составляет 320 км/ч, при этом машина способна проехать 50 км пути со скоростью 125 км/ч на электродвигателях.
 
Добавим также, что кроссовер Lamborghini Urus стал доступен для заказа в России. Об этом стало известно накануне.

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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Суперкар Asterion станет первым гибридом Lamborghini
Разработку модели компания не могла завершить почти 3 года. Но сегодня стало известно, что дебют суперкара состоится в конце 2018 года. Согласно официальной информации, автомобиль будет оснащен 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 610 л.с. при крутящем моменте 1000 Нм. В паре с ДВС работает 3 электрических мотора, общая мощность которых составляет 910 л.с. Мотор будет работать в паре с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач. Asterion сможет разогнаться до 100 км/ч за 3 сек. Максимальный разгон составляет 320 км/ч, при этом машина способна проехать 50 км пути со скоростью 125 км/ч на электродвигателях. Добавим также, что кроссовер Lamborghini Urus стал доступен для заказа в России. Об этом стало известно накануне.
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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