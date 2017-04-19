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19 апреля 2017, 14:00

Suzuki будет выпускать аккумуляторы для электрокаров

Suzuki подписала соглашение с Toshiba и Denso, в рамках которого корпорации построят предприятие для производства литий-ионных аккумуляторов в Индии. Запуск проекта намечен на текущий год.
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Японский автопроизводитель совместно с партнерами способствуют установлению новых экологических стандартов в Индии. В этой наблюдается cпрос на внедрение автомобильных технологий, основанных на электроэнергии. Совместное предприятие обеспечит Индию литий-ионными аккумуляторами и будет популяризировать экологически безопасные электрокары.

На первом этапе сумма инвестиций в предприятие составила 20 млрд иен. Капитализация совместного предприятия – 2 млрд иен с планируемой долей участия Suzuki – 50%, Toshiba – 40% и Denso – 10%.

Дизайн и тюнинг Судзуки, Сузуки

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ViTaMin
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А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
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Suzuki будет выпускать аккумуляторы для электрокаров
Японский автопроизводитель совместно с партнерами способствуют установлению новых экологических стандартов в Индии. В этой наблюдается cпрос на внедрение автомобильных технологий, основанных на электроэнергии. Совместное предприятие обеспечит Индию литий-ионными аккумуляторами и будет популяризировать экологически безопасные электрокары. На первом этапе сумма инвестиций в предприятие составила 20 млрд иен. Капитализация совместного предприятия – 2 млрд иен с планируемой долей участия Suzuki – 50%, Toshiba – 40% и Denso – 10%.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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