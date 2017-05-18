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18 мая 2017, 15:38
Suzuki Dzire поступил в продажу
На рынке Индии стартовали продажи нового седана Suzuki Dzire. Автомобиль является самой популярной моделью – более 1,4 млн штук было продано в стране с момента его дебюта в 2008 году.
Модель построена на базе платформы Heartect, которая также лежит в основе нового Swift, уже доступного с 2017 года для рынков Японии, Европы и других регионов. Автомобиль оснащён бензиновым мотором объёмом 1,2 литра или дизельным 1,3-литровым двигателем. В качестве трансмиссий предлагаются 5-ступенчатые механическая или роботизированная коробки передач.
Новая модель Dzire останется одной из ключевых в линейке Maruti Suzuki India, дочернего предприятия Suzuki. В дальнейшем компания планирует экспорт седана в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
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