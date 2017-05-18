68
18 мая 2017, 15:38

Suzuki Dzire поступил в продажу

На рынке Индии стартовали продажи нового седана Suzuki Dzire. Автомобиль является самой популярной моделью – более 1,4 млн штук было продано в стране с момента его дебюта в 2008 году.
^

Модель построена на базе платформы Heartect, которая также лежит в основе нового Swift, уже доступного с 2017 года для рынков Японии, Европы и других регионов. Автомобиль оснащён бензиновым мотором объёмом 1,2 литра или дизельным 1,3-литровым двигателем. В качестве трансмиссий предлагаются 5-ступенчатые механическая или роботизированная коробки передач.

Новая модель Dzire останется одной из ключевых в линейке Maruti Suzuki India, дочернего предприятия Suzuki. В дальнейшем компания планирует экспорт седана в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Хотели бы Вы, чтобы Suzuki Dzire продавался в России?
Голосовать

Купить авто Судзуки, Сузуки

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki X-90
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
ViTaMin
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Хотели бы Вы, чтобы Suzuki Dzire продавался в России?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Suzuki Dzire поступил в продажу
Модель построена на базе платформы Heartect, которая также лежит в основе нового Swift, уже доступного с 2017 года для рынков Японии, Европы и других регионов. Автомобиль оснащён бензиновым мотором объёмом 1,2 литра или дизельным 1,3-литровым двигателем. В качестве трансмиссий предлагаются 5-ступенчатые механическая или роботизированная коробки передач.Новая модель Dzire останется одной из ключевых в линейке Maruti Suzuki India, дочернего предприятия Suzuki. В дальнейшем компания планирует экспорт седана в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.{{vote_78}}
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгородская область город Орёл Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG