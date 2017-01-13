13 января 2017, 14:49

Suzuki готовит для России кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno

Пока компания только изучает возможность вывода на российский рынок в 2017 году новых бюджетных моделей. Они давно и успешно продаются в странах Юго-Восточной Азии.

Сборка хэтчбеков Baleno осуществляется в Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki. Автомобиль выпускается с 2 силовыми установками: 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 1-литровым турбодвигателем 111 л.с. В качестве трансмиссии доступны 5-ступенчатая «механика» и вариатор для атмосферного мотора, а также автомат для турбо-версии.

Базовая комплектация хэтчбека оборудована системой стабилизации, 6 подушками безопасности, кондиционером и штатной аудиосистемой. Отметим, что в Индии минимальная комплектация Suzuki Baleno на наши деньги стоит примерно 550 000 рублей (по текущему курсу).

Массовое производство субкомпактных Ignis нового поколения запущено в Индии осенью прошлого года. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 1,2 литра мощностью 88 л.с. или с 1,3-литровым турбодизелем. Силовые установки агрегатируются с 5-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - передний или полный.

С этого года Ignis доступен с гибридной силовой установкой мощностью 88 л.с. Экономичность ему обеспечивает система рекуперации энергии торможения SHVS, а система полного привода ALLGRIP может автоматически распределять крутящий момент между осями при потере сцепления колес с дорожным покрытием.

В настоящий момент Suzuki предлагает на российском рынке 4 модели: Vitara, Vitara S, SX4 и Jimny.

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Отзывы по теме
Форум Suzuki X-90
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
ViTaMin
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
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Suzuki готовит для России кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno
Сборка хэтчбеков Baleno осуществляется в Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki. Автомобиль выпускается с 2 силовыми установками: 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 1-литровым турбодвигателем 111 л.с. В качестве трансмиссии доступны 5-ступенчатая «механика» и вариатор для атмосферного мотора, а также автомат для турбо-версии. Базовая комплектация хэтчбека оборудована системой стабилизации, 6 подушками безопасности, кондиционером и штатной аудиосистемой. Отметим, что в Индии минимальная комплектация Suzuki Baleno на наши деньги стоит примерно 550 000 рублей (по текущему курсу). Массовое производство субкомпактных Ignis нового поколения запущено в Индии осенью прошлого года. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 1,2 литра мощностью 88 л.с. или с 1,3-литровым турбодизелем. Силовые установки агрегатируются с 5-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - передний или полный. С этого года Ignis доступен с гибридной силовой установкой мощностью 88 л.с. Экономичность ему обеспечивает система рекуперации энергии торможения SHVS, а система полного привода ALLGRIP может автоматически распределять крутящий момент между осями при потере сцепления колес с дорожным покрытием. В настоящий момент Suzuki предлагает на российском рынке 4 модели: Vitara, Vitara S, SX4 и Jimny.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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