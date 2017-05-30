30 мая 2017, 16:47

Suzuki Hustler отметили за дизайн

Suzuki Hustler получил премию «Изобретение 2017 года». Автомобиль отмечен наградой за дизайн нового поколения, который сочетает в себе характеристики компактного кей-кара и городского кроссовера.
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В истории Suzuki Motor Corporation это третья награда от авторитетной организации. Как говорят в компании, дизайн кей-кара Hustler, выпускаемого с 2014 года, пользуется большим спросом у широкой публики. Модель подходит для жителей мегаполисов. С момента старта продаж суммарные продажи модели составили около 320 000 единиц.

Ранее сообщалось, что Suzuki готовит для России кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno. Массовое производство субкомпактных вседорожников нового поколения запущено в Индии осенью прошлого года. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 1,2 литра мощностью 88 л.с. или с 1,3-литровым турбодизелем. Силовые установки агрегатируются с 5-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - передний или полный.

Сборка хэтчбеков Baleno осуществляется также в Индии. Автомобиль выпускается с 2 силовыми установками: 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 1-литровым турбодвигателем 111 л.с. В качестве трансмиссии доступны 5-ступенчатая «механика» и вариатор для атмосферного мотора, а также автомат для турбо-версии.

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Форум Suzuki X-90
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
ViTaMin
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
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Suzuki Hustler отметили за дизайн
{{material_118304}}В истории Suzuki Motor Corporation это третья награда от авторитетной организации. Как говорят в компании, дизайн кей-кара Hustler, выпускаемого с 2014 года, пользуется большим спросом у широкой публики. Модель подходит для жителей мегаполисов. С момента старта продаж суммарные продажи модели составили около 320 000 единиц.Ранее сообщалось, что Suzuki готовит для России кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno. Массовое производство субкомпактных вседорожников нового поколения запущено в Индии осенью прошлого года. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 1,2 литра мощностью 88 л.с. или с 1,3-литровым турбодизелем. Силовые установки агрегатируются с 5-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - передний или полный. Сборка хэтчбеков Baleno осуществляется также в Индии. Автомобиль выпускается с 2 силовыми установками: 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 1-литровым турбодвигателем 111 л.с. В качестве трансмиссии доступны 5-ступенчатая «механика» и вариатор для атмосферного мотора, а также автомат для турбо-версии.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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