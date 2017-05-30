Suzuki Hustler отметили за дизайн
Ранее сообщалось, что Suzuki готовит для России кроссовер Ignis и хэтчбек Baleno. Массовое производство субкомпактных вседорожников нового поколения запущено в Индии осенью прошлого года. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 1,2 литра мощностью 88 л.с. или с 1,3-литровым турбодизелем. Силовые установки агрегатируются с 5-ступенчатой механической КПП или 5-скоростной автоматической трансмиссией. Привод - передний или полный.
Сборка хэтчбеков Baleno осуществляется также в Индии. Автомобиль выпускается с 2 силовыми установками: 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 1-литровым турбодвигателем 111 л.с. В качестве трансмиссии доступны 5-ступенчатая «механика» и вариатор для атмосферного мотора, а также автомат для турбо-версии.
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