Suzuki представила линейку мотоциклов для России
Одна из новинок Suzuki 2017 года – новая версия мотоцикла SV650, впервые представленного в 1999 году. Обновлённая модель получила мотор объёмом 650 кубических см, прочную раму и антиблокировочную систему ABS. Стоимость модели составляет 549 900 рублей.
GSX-S750A пришёл на замену модели GSR750A. Он оснащён новым мотором объёмом 750 куб.см, усовершенствованной противопробуксовочной системой, передними радиальными 4-поршневыми тормозными суппортами с радиальным креплением и антиблокировочной системой ABS. Его прайс начинается от 649 900 рублей.
В сегменте городских мотоциклов появился GSX-S1000A. Модель удобна в повседневном использовании благодаря системе Suzuki Easy Start System, регулируемой передней вилке перевернутого типа, надёжной тормозной системе с радиальными тормозными суппортами, ABS и противобуксовочной системе. Стоимость мотоцикла составляет 799 900 рублей.
Также в этом сезоне для заказа доступен спортивный мотоцилк GSX-R1000A с практически литровым двигателем. Он имеет систему изменения фаз газораспределения (VVT), специальный модуль управления двигателем (ECM), 10-уровневую противопробуксовочную систему. Мотоцикл получил переднюю вилку Showa BPF, тормозную систему с мощными радиальными суппортами и жидкокристалическую приборную панель. Его цена составит 1 199 900 рублей.
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