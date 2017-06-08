8 июня 2017, 17:07

Suzuki представила линейку мотоциклов для России

Российское представительство Suzuki объявляет о старте продаж обновлённого модельного ряда мотоциклов. Компания пополнила его 9 новыми моделями в трёх категориях: Super Sport, Street и Sport Adventure.
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Одна из новинок Suzuki 2017 года – новая версия мотоцикла SV650, впервые представленного в 1999 году. Обновлённая модель получила мотор объёмом 650 кубических см, прочную раму и антиблокировочную систему ABS. Стоимость модели составляет 549 900 рублей.

GSX-S750A пришёл на замену модели GSR750A. Он оснащён новым мотором объёмом 750 куб.см, усовершенствованной противопробуксовочной системой, передними радиальными 4-поршневыми тормозными суппортами с радиальным креплением и антиблокировочной системой ABS. Его прайс начинается от 649 900 рублей.

В сегменте городских мотоциклов появился GSX-S1000A. Модель удобна в повседневном использовании благодаря системе Suzuki Easy Start System, регулируемой передней вилке перевернутого типа, надёжной тормозной системе с радиальными тормозными суппортами, ABS и противобуксовочной системе. Стоимость мотоцикла составляет 799 900 рублей.

Также в этом сезоне для заказа доступен спортивный мотоцилк GSX-R1000A с практически литровым двигателем. Он имеет систему изменения фаз газораспределения (VVT), специальный модуль управления двигателем (ECM), 10-уровневую противопробуксовочную систему. Мотоцикл получил переднюю вилку Showa BPF, тормозную систему с мощными радиальными суппортами и жидкокристалическую приборную панель. Его цена составит 1 199 900 рублей.

Новости Судзуки, Сузуки

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Отзывы по теме
Форум Suzuki X-90
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
ViTaMin
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
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Suzuki представила линейку мотоциклов для России
Одна из новинок Suzuki 2017 года – новая версия мотоцикла SV650, впервые представленного в 1999 году. Обновлённая модель получила мотор объёмом 650 кубических см, прочную раму и антиблокировочную систему ABS. Стоимость модели составляет 549 900 рублей. GSX-S750A пришёл на замену модели GSR750A. Он оснащён новым мотором объёмом 750 куб.см, усовершенствованной противопробуксовочной системой, передними радиальными 4-поршневыми тормозными суппортами с радиальным креплением и антиблокировочной системой ABS. Его прайс начинается от 649 900 рублей.В сегменте городских мотоциклов появился GSX-S1000A. Модель удобна в повседневном использовании благодаря системе Suzuki Easy Start System, регулируемой передней вилке перевернутого типа, надёжной тормозной системе с радиальными тормозными суппортами, ABS и противобуксовочной системе. Стоимость мотоцикла составляет 799 900 рублей.Также в этом сезоне для заказа доступен спортивный мотоцилк GSX-R1000A с практически литровым двигателем. Он имеет систему изменения фаз газораспределения (VVT), специальный модуль управления двигателем (ECM), 10-уровневую противопробуксовочную систему. Мотоцикл получил переднюю вилку Showa BPF, тормозную систему с мощными радиальными суппортами и жидкокристалическую приборную панель. Его цена составит 1 199 900 рублей.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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