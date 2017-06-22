22 июня 2017, 14:24

Suzuki расширит линейку на российском рынке

Компания Suzuki рассматривает возможность вывода на российский рынок субкомпактного кроссовера Ignis и хэтчбека Baleno, продажи которых в разных странах начались в последние 6-8 месяцев.
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Suzuki расширит линейку на российском рынке Suzuki
Ignis и Baleno хорошо зарекомендовали себя в Европе, следовательно, они могут иметь успех и среди российских покупателей, считают представители бренда.
 
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Сейчас модельный ряд производителя в России включает кроссоверы Vitara, SX4 и внедорожник Jimny. При этом за последние годы несколько моделей Suzuki покинули российский рынок. Так, прекращение поставок внедорожника Grand Vitara обусловлено новыми требованиями по экологическим стандартам. Splash был снят с производства еще в 2015-м, а Swift ушел с российского рынка в связи с экономическим кризисом и ценовым позиционированием: девальвация рубля не позволяла компании выполнять необходимые объемы продаж модели на рынке.

По данным АЕБ, за 5 месяцев нынешнего года российские дилеры Suzuki реализовали 1 707 автомобилей, что на 33 % ниже показателя годичной давности. При этом в мае продано 418 новых Suzuki, и это 34-процентный рост к результату мая 2016-го.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki X-90
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
ViTaMin
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Форум Suzuki SX4
машина куплена в модусе февраль 2014г. прошла то 15000км мае 2015г. в июне после работы кондиционера полился конденсат в салон. поехали на то продули слив сказали все, а приехали домой ехать 30км конденсат полился в салон.отзовитесь у кого был такой случай.напишите vvk1852@yandex.ru
владимир
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Suzuki расширит линейку на российском рынке
Ignis и Baleno хорошо зарекомендовали себя в Европе, следовательно, они могут иметь успех и среди российских покупателей, считают представители бренда. {{material_118994}} Сейчас модельный ряд производителя в России включает кроссоверы Vitara, SX4 и внедорожник Jimny. При этом за последние годы несколько моделей Suzuki покинули российский рынок. Так, прекращение поставок внедорожника Grand Vitara обусловлено новыми требованиями по экологическим стандартам. Splash был снят с производства еще в 2015-м, а Swift ушел с российского рынка в связи с экономическим кризисом и ценовым позиционированием: девальвация рубля не позволяла компании выполнять необходимые объемы продаж модели на рынке.По данным АЕБ, за 5 месяцев нынешнего года российские дилеры Suzuki реализовали 1 707 автомобилей, что на 33 % ниже показателя годичной давности. При этом в мае продано 418 новых Suzuki, и это 34-процентный рост к результату мая 2016-го.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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