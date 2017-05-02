Suzuki снижает цены на кроссоверы
Согласно условиям акции, цена флагмана Vitara начинается от 949 000 рублей, что на 150 000 рублей выгоднее первоначальной стоимости модели. Наибольший размер скидки можно получить, одновременно воспользовавшись несколькими предложениями: специальной скидкой дилерских центров Suzuki в размере 10 000 рублей, кредитной программой, благодаря которой цена автомобиля снизится на 40 000 рублей, и программой «Трейд-ин» со скидкой 100 000 рублей.
Кроссовер SX4 доступен по новой цене от 1 069 000 рублей, что позволит покупателю сэкономить до 110 000 рублей благодаря следующим выгодным условиям: специальному предложению дилерских центров со скидкой в размере 20 000 рублей, программе Suzuki Finance с экономией 40 000 рублей и программе «Трейд-ин», которая снизит стоимость автомобиля на 50 000 рублей.
Покупатели Suzuki могут участвовать в одной из указанных программ или воспользоваться всеми одновременно. Также для автомобилей 2016 года производства предлагается постгарантийная защита сроком до 5 лет или до 120 000 км пробега.
Комплектации и технические характеристики
|Suzuki SX4 S-Cross GLX+ 1.6 CVT 4x4
|Suzuki Vitara S 1.4 AT 4x4
|Suzuki SX4 S-Cross GLX+ 1.6 CVT 4x4
|Suzuki Vitara S 1.4 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|2016
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|кроссовер
|хэтчбек
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|117
|140
|117
|140
|Объем двигателя
|1586
|1373
|1586
|1373
|Тип трансмисии
|вариатор
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|вариатор
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|полный
|полный
|Городской цикл
|6.8
|6.4
|6.8
|6.4
|Загородный цикл
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|Смешанный цикл
|5.7
|5.5
|5.7
|5.5
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
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