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2 мая 2017, 11:34

Suzuki снижает цены на кроссоверы

Suzuki объявляет о специальных условиях покупки кроссоверов Vitara и SX4. До конца месяца российские потребители могут сэкономить на сделке до 150 000 рублей.
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Suzuki снижает цены на кроссоверы Suzuki SX4 S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki SX4 S-Cross, Suzuki Vitara

Согласно условиям акции, цена флагмана Vitara начинается от 949 000 рублей, что на 150 000 рублей выгоднее первоначальной стоимости модели. Наибольший размер скидки можно получить, одновременно воспользовавшись несколькими предложениями: специальной скидкой дилерских центров Suzuki в размере 10 000 рублей, кредитной программой, благодаря которой цена автомобиля снизится на 40 000 рублей, и программой «Трейд-ин» со скидкой 100 000 рублей.

Кроссовер SX4 доступен по новой цене от 1 069 000 рублей, что позволит покупателю сэкономить до 110 000 рублей благодаря следующим выгодным условиям: специальному предложению дилерских центров со скидкой в размере 20 000 рублей, программе Suzuki Finance с экономией 40 000 рублей и программе «Трейд-ин», которая снизит стоимость автомобиля на 50 000 рублей.

Покупатели Suzuki могут участвовать в одной из указанных программ или воспользоваться всеми одновременно. Также для автомобилей 2016 года производства предлагается постгарантийная защита сроком до 5 лет или до 120 000 км пробега.

Комплектации и технические характеристики

Suzuki SX4 S-Cross GLX+ 1.6 CVT 4x4Suzuki Vitara S 1.4 AT 4x4Suzuki SX4 S-Cross GLX+ 1.6 CVT 4x4Suzuki Vitara S 1.4 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015 2015 2015
Год выпуска, по2016 2016 2016 2016
Кузовхэтчбек кроссовер хэтчбек кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5 5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин117 140 117 140
Объем двигателя1586 1373 1586 1373
Тип трансмисиивариатор Автоматическая, 6-ступенчатая вариатор Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный полный полный полный
Городской цикл6.8 6.4 6.8 6.4
Загородный цикл5.0 5.0 5.0 5.0
Смешанный цикл5.7 5.5 5.7 5.5
ТопливоАИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki SX4 S-Cross
Я куплю этот автомобиль в конце года, тест драйв успешно. Сейчас Sx4.
Евгений
Форум Suzuki Vitara
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
Сергей
Тест Suzuki New SX4: движение кроссом
На такой вопрос вам никто не ответит :) Покупайте более мощный аккумулятор сами, делов-то.
Farion
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Suzuki снижает цены на кроссоверы
Согласно условиям акции, цена флагмана Vitara начинается от 949 000 рублей, что на 150 000 рублей выгоднее первоначальной стоимости модели. Наибольший размер скидки можно получить, одновременно воспользовавшись несколькими предложениями: специальной скидкой дилерских центров Suzuki в размере 10 000 рублей, кредитной программой, благодаря которой цена автомобиля снизится на 40 000 рублей, и программой «Трейд-ин» со скидкой 100 000 рублей.Кроссовер SX4 доступен по новой цене от 1 069 000 рублей, что позволит покупателю сэкономить до 110 000 рублей благодаря следующим выгодным условиям: специальному предложению дилерских центров со скидкой в размере 20 000 рублей, программе Suzuki Finance с экономией 40 000 рублей и программе «Трейд-ин», которая снизит стоимость автомобиля на 50 000 рублей.Покупатели Suzuki могут участвовать в одной из указанных программ или воспользоваться всеми одновременно. Также для автомобилей 2016 года производства предлагается постгарантийная защита сроком до 5 лет или до 120 000 км пробега.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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