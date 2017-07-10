10 июля 2017, 11:14
Так звучит «боевой» Aston Martin V8 Vantage. Видео
Aston Martin опубликовал ролик со спортивной модификацией суперкара Aston Martin V8 Vantage, который будет принимать участие в Чемпионате мира по ралли (WRC) в категории R-GT.
За рулем гоночного суперкара, звук которого записали на видео, находился французский пилот Франсуа Делякур. Автомобиль был построен в 2015 году финской компанией Mäkelä Auto Tuning.
Комплектации и технические характеристики
|Aston Martin V8 Vantage 4.7 MT
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|426 / 313 при 7300
|Объем двигателя
|4735
|Тип трансмисии
|механика 6
|Привод
|задний
|Городской цикл
|19.6
|Загородный цикл
|10.4
|Смешанный цикл
|13.8
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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