10 июля 2017, 11:14

Так звучит «боевой» Aston Martin V8 Vantage. Видео

Aston Martin опубликовал ролик со спортивной модификацией суперкара Aston Martin V8 Vantage, который будет принимать участие в Чемпионате мира по ралли (WRC) в категории R-GT.
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За рулем гоночного суперкара, звук которого записали на видео, находился французский пилот Франсуа Делякур. Автомобиль был построен в 2015 году финской компанией Mäkelä Auto Tuning.

Комплектации и технические характеристики

Aston Martin V8 Vantage 4.7 MT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин426 / 313 при 7300
Объем двигателя4735
Тип трансмисиимеханика 6
Приводзадний
Городской цикл19.6
Загородный цикл10.4
Смешанный цикл13.8
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Автоспорт Астон Мартин В8 Вантаж

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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Так звучит «боевой» Aston Martin V8 Vantage. Видео
За рулем гоночного суперкара, звук которого записали на видео, находился французский пилот Франсуа Делякур. Автомобиль был построен в 2015 году финской компанией Mäkelä Auto Tuning.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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