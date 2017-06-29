Таможенники констатируют случаи временного ввоза машин с нарушениями
По фактам передачи права пользования и (или) распоряжения транспортными средствами для личного пользования иным лицам с начала 2017 года возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.
В связи с этим таможенники обращают внимание физлиц на необходимость соблюдения установленного срока временного ввоза ТС для личного пользования, зарегистрированных в иностранных государствах.
Физлица обязаны до истечения установленного срока осуществить таможенное декларирование таких ТС с целью выпуска иностранных ТС в свободное обращение, либо с целю обратного вывоза либо помещения под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Таможенного союза.
В противном случае они совершают нарушения таможенных правил и могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией товаров или без таковой, либо конфискации предметов административного правонарушения.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное