29 июня 2017, 07:49

Таможенники констатируют случаи временного ввоза машин с нарушениями

В период с января по июнь текущего года Выборгская таможня возбудила 11 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями срока временного ввоза транспортных средств для личного пользования.
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По фактам передачи права пользования и (или) распоряжения транспортными средствами для личного пользования иным лицам с начала 2017 года возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.

В связи с этим таможенники обращают внимание физлиц на необходимость соблюдения установленного срока временного ввоза ТС для личного пользования, зарегистрированных в иностранных государствах.

Физлица обязаны до истечения установленного срока осуществить таможенное декларирование таких ТС с целью выпуска иностранных ТС в свободное обращение, либо с целю обратного вывоза либо помещения под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Таможенного союза.

В противном случае они совершают нарушения таможенных правил и могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией товаров или без таковой, либо конфискации предметов административного правонарушения.

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Таможенники констатируют случаи временного ввоза машин с нарушениями
По фактам передачи права пользования и (или) распоряжения транспортными средствами для личного пользования иным лицам с начала 2017 года возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.В связи с этим таможенники обращают внимание физлиц на необходимость соблюдения установленного срока временного ввоза ТС для личного пользования, зарегистрированных в иностранных государствах. Физлица обязаны до истечения установленного срока осуществить таможенное декларирование таких ТС с целью выпуска иностранных ТС в свободное обращение, либо с целю обратного вывоза либо помещения под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Таможенного союза. В противном случае они совершают нарушения таможенных правил и могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией товаров или без таковой, либо конфискации предметов административного правонарушения.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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