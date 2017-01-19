19 января 2017, 10:42

Tata готовит флагманский кроссовер Hexa

По мнению производителя, он должен заменить в модельном ряду Tata Aria. Новинка предлагается в 6 версиях, стоимость которых варьируется от 1 047 000 до 1 519 000 рублей на наши деньги.
Новый кроссовер предлагается на индийском рынке с 2,2-литровым дизелем, выдающим 150 или 156 л.с. С мотором сочетается 5 или 6-скоростная механическая коробка передач, а также 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Базовые модификации оснащены системой заднего привода, а «топовая» версия - полным приводом.
 
В списке оснащения Hexa - мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, навигатором и возможностью синхронизации со смартфоном, парковочный ассистент, 6 подушек безопасности, камера заднего вида, аудиосистема JBL с 10 динамиками, ABS, EBD и ESP.
 
Предсерийная версия внедорожника дебютировала практически год назад. Ожидалось, что автомобиль поступит в продажу еще летом прошлого года, однако прием заказов на новинку в Индии начался только в конце осени 2016-го а розничные цены озвучены только в январе.
Новинки и концепт кары Тата

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Tata 613
у меня тата 2007г 12в. садится акб. только зарядки день поработал и сел.что за проблема незнаю подскажите.
андрей
Форум Tata Sumo
very good vehicule, I like
tommy
замена блока двигателя
можно ли заменить блок двигателя тата сафари обем 1948 мощность 64квт, турбодизель на блок от какой нибудь другой модели.Спасибо заранее
скарбник
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Tata Автомудрость Tata АвтоПитер Tata Дизайн и тюнинг Tata Новинки и концепт кары Tata Новости и акции автосалонов Tata Автосалоны и дилеры марки Tata Аренда и прокат авто марки Tata Автоклубы и форумы автозавчастей марки Tata Автосервисы и магазины автозапчастей марки Tata
Главные материалы
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Tata готовит флагманский кроссовер Hexa
Новый кроссовер предлагается на индийском рынке с 2,2-литровым дизелем, выдающим 150 или 156 л.с. С мотором сочетается 5 или 6-скоростная механическая коробка передач, а также 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Базовые модификации оснащены системой заднего привода, а «топовая» версия - полным приводом. В списке оснащения Hexa - мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, навигатором и возможностью синхронизации со смартфоном, парковочный ассистент, 6 подушек безопасности, камера заднего вида, аудиосистема JBL с 10 динамиками, ABS, EBD и ESP. Предсерийная версия внедорожника дебютировала практически год назад. Ожидалось, что автомобиль поступит в продажу еще летом прошлого года, однако прием заказов на новинку в Индии начался только в конце осени 2016-го а розничные цены озвучены только в январе.
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG