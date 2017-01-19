Tata готовит флагманский кроссовер Hexa

По мнению производителя, он должен заменить в модельном ряду Tata Aria. Новинка предлагается в 6 версиях, стоимость которых варьируется от 1 047 000 до 1 519 000 рублей на наши деньги.
Новый кроссовер предлагается на индийском рынке с 2,2-литровым дизелем, выдающим 150 или 156 л.с. С мотором сочетается 5 или 6-скоростная механическая коробка передач, а также 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Базовые модификации оснащены системой заднего привода, а «топовая» версия - полным приводом.
В списке оснащения Hexa - мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, навигатором и возможностью синхронизации со смартфоном, парковочный ассистент, 6 подушек безопасности, камера заднего вида, аудиосистема JBL с 10 динамиками, ABS, EBD и ESP.
Предсерийная версия внедорожника дебютировала практически год назад. Ожидалось, что автомобиль поступит в продажу еще летом прошлого года, однако прием заказов на новинку в Индии начался только в конце осени 2016-го а розничные цены озвучены только в январе.
Новый кроссовер предлагается на индийском рынке с 2,2-литровым дизелем, выдающим 150 или 156 л.с. С мотором сочетается 5 или 6-скоростная механическая коробка передач, а также 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Базовые модификации оснащены системой заднего привода, а «топовая» версия - полным приводом. В списке оснащения Hexa - мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, навигатором и возможностью синхронизации со смартфоном, парковочный ассистент, 6 подушек безопасности, камера заднего вида, аудиосистема JBL с 10 динамиками, ABS, EBD и ESP. Предсерийная версия внедорожника дебютировала практически год назад. Ожидалось, что автомобиль поступит в продажу еще летом прошлого года, однако прием заказов на новинку в Индии начался только в конце осени 2016-го а розничные цены озвучены только в январе.
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