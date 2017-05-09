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9 мая 2017, 07:43

Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы

Сапун Гора в Севастополе – место святое. Сегодня здесь будет большой Праздник. В 1941-42 годах тут находились рубежи обороны советских войск, а в 1944-м наши солдаты отвоевали эти рубежи. Корреспондент 110km.ru на месте исторических событий.
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  Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
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Создавать памятник в честь воинов, освобождавших город, начали еще в годы войны. Осенью 1944-го возвели первый монумент, а рядом расположился музей Приморской армии, просуществовавший 14 лет. В 1958-м началась постройка Диорамы. Открытие комплекса состоялось 4 ноября 1959-го.
 
Здание диорамы описывает штурм Сапун Горы 7 мая 1944 года, когда русские под ураганным огнем немцев взошли на высоту. Внизу здания находится музей войны, а верхний – сама диорама. Полотно отображает последние метры штурма.

В рамках музейного комплекса и Диорамы представлено несколько образцов автомобильной техники. Среди них - 1,37-тонный ГАЗ М-1, служебный автомобиль генерала армии И. Е. Петрова (1943-1944 г.г.), зенитная автомобильная прожекторная установка 3-15-14 на базе грузовика ЗиС-12. Диаметр прожектора - 1,5 метра, световая мощность - 20 млн свечей, предельная дальность освещения - 20 км. Расчет - 5-6 человек.
 
В Севастополе есть и другой, не менее, достойный уважения Музейного историко-мемориальный комплекс, посвященный героическим защитникам города – «35–я береговая батарея». В его "арсенале" также присутствуют единичные  образцы военной техники.
 
 
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Батарея №35 сыграла важную роль в героической обороне Севастополя. В составе 1-го отдельного артиллерийского дивизиона Главной базы Черноморского флота вместе с башенной батареей №30 она являлась своеобразным «костяком» системы артиллерийской обороны крепости и нанесла противнику серьезный урон в живой силе и технике. Результат боевой деятельности батареи №35 был отражен в политдонесении Политуправления Черноморского флота от 22 июля 1942 года об итогах июньских боев и эвакуации Севастополя: «В наиболее напряженный период, когда противник большими группами танков прорывался из района хутора Кальфа и Николаевки, большинство средств береговой обороны было разбито, основной удар по прорвавшейся группе нанесла батарея №35, которая начиная с 30 июня 1942 года, являлась последним наиболее устойчивым узлом сопротивления на подступах к Херсонесскому полуострову. Личный состав подошедших частей, под прикрытием огня батареи последние три дня отбивал многочисленные атаки противника, обеспечивая эвакуацию морем и воздухом».
 
Во время оккупации Севастополя в уцелевших казематах батареи №35 был оборудован госпиталь и командный пункт командующего 17-й немецкой армии генерала К. Альмендингера. 12 мая 1944 года в районе батареи №35 капитулировали последние немецкие солдаты. Батарея была освобождена.
 
После войны батарея №35 не восстанавливалась, но ее казематы использовались в качества погребов боезапаса, командного пункта и помещений личного состава четырех орудийной 130-мм батареи №723, размещенной около массива батареи №35.

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Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
Создавать памятник в честь воинов, освобождавших город, начали еще в годы войны. Осенью 1944-го возвели первый монумент, а рядом расположился музей Приморской армии, просуществовавший 14 лет. В 1958-м началась постройка Диорамы. Открытие комплекса состоялось 4 ноября 1959-го. Здание диорамы описывает штурм Сапун Горы 7 мая 1944 года, когда русские под ураганным огнем немцев взошли на высоту. Внизу здания находится музей войны, а верхний – сама диорама. Полотно отображает последние метры штурма. В рамках музейного комплекса и Диорамы представлено несколько образцов автомобильной техники. Среди них - 1,37-тонный ГАЗ М-1, служебный автомобиль генерала армии И. Е. Петрова (1943-1944 г.г.), зенитная автомобильная прожекторная установка 3-15-14 на базе грузовика ЗиС-12. Диаметр прожектора - 1,5 метра, световая мощность - 20 млн свечей, предельная дальность освещения - 20 км. Расчет - 5-6 человек. В Севастополе есть и другой, не менее, достойный уважения Музейного историко-мемориальный комплекс, посвященный героическим защитникам города – «35–я береговая батарея». В его "арсенале" также присутствуют единичные  образцы военной техники.  {{gallery_839}} Батарея №35 сыграла важную роль в героической обороне Севастополя. В составе 1-го отдельного артиллерийского дивизиона Главной базы Черноморского флота вместе с башенной батареей №30 она являлась своеобразным «костяком» системы артиллерийской обороны крепости и нанесла противнику серьезный урон в живой силе и технике. Результат боевой деятельности батареи №35 был отражен в политдонесении Политуправления Черноморского флота от 22 июля 1942 года об итогах июньских боев и эвакуации Севастополя: «В наиболее напряженный период, когда противник большими группами танков прорывался из района хутора Кальфа и Николаевки, большинство средств береговой обороны было разбито, основной удар по прорвавшейся группе нанесла батарея №35, которая начиная с 30 июня 1942 года, являлась последним наиболее устойчивым узлом сопротивления на подступах к Херсонесскому полуострову. Личный состав подошедших частей, под прикрытием огня батареи последние три дня отбивал многочисленные атаки противника, обеспечивая эвакуацию морем и воздухом». Во время оккупации Севастополя в уцелевших казематах батареи №35 был оборудован госпиталь и командный пункт командующего 17-й немецкой армии генерала К. Альмендингера. 12 мая 1944 года в районе батареи №35 капитулировали последние немецкие солдаты. Батарея была освобождена. После войны батарея №35 не восстанавливалась, но ее казематы использовались в качества погребов боезапаса, командного пункта и помещений личного состава четырех орудийной 130-мм батареи №723, размещенной около массива батареи №35.
2017-05-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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