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9 мая 2017, 07:43
Техника Сапун Горы готовится отпраздновать День Победы
Сапун Гора в Севастополе – место святое. Сегодня здесь будет большой Праздник. В 1941-42 годах тут находились рубежи обороны советских войск, а в 1944-м наши солдаты отвоевали эти рубежи. Корреспондент 110km.ru на месте исторических событий.
Создавать памятник в честь воинов, освобождавших город, начали еще в годы войны. Осенью 1944-го возвели первый монумент, а рядом расположился музей Приморской армии, просуществовавший 14 лет. В 1958-м началась постройка Диорамы. Открытие комплекса состоялось 4 ноября 1959-го.
Здание диорамы описывает штурм Сапун Горы 7 мая 1944 года, когда русские под ураганным огнем немцев взошли на высоту. Внизу здания находится музей войны, а верхний – сама диорама. Полотно отображает последние метры штурма.
В рамках музейного комплекса и Диорамы представлено несколько образцов автомобильной техники. Среди них - 1,37-тонный ГАЗ М-1, служебный автомобиль генерала армии И. Е. Петрова (1943-1944 г.г.), зенитная автомобильная прожекторная установка 3-15-14 на базе грузовика ЗиС-12. Диаметр прожектора - 1,5 метра, световая мощность - 20 млн свечей, предельная дальность освещения - 20 км. Расчет - 5-6 человек.
В Севастополе есть и другой, не менее, достойный уважения Музейного историко-мемориальный комплекс, посвященный героическим защитникам города – «35–я береговая батарея». В его "арсенале" также присутствуют единичные образцы военной техники.
Во время оккупации Севастополя в уцелевших казематах батареи №35 был оборудован госпиталь и командный пункт командующего 17-й немецкой армии генерала К. Альмендингера. 12 мая 1944 года в районе батареи №35 капитулировали последние немецкие солдаты. Батарея была освобождена.
После войны батарея №35 не восстанавливалась, но ее казематы использовались в качества погребов боезапаса, командного пункта и помещений личного состава четырех орудийной 130-мм батареи №723, размещенной около массива батареи №35.
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04.05.2017, 17:23
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
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