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26 мая 2017, 17:56

Технологию изготовления антикрыла Ford GT запатентуют

Активная аэродинамика – ключевая особенность суперкара Ford GT нового поколения. А в ней главную скрипку играет выдвижное антикрыло в задней части автомобиля. В его конструкции используется совершенно новая технология, для которой уже подана заявка на патент.
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Технологию изготовления антикрыла Ford GT запатентуют Ford GT

В корпусе антикрыла присутствует электропривод, благодаря которому оно может менять свой аэродинамический профиль. Это придает антикрылу максимальную эффективность в поднятом состоянии – почти как у самолета.

Ford GT
Отзывов: 2
Определенную функцию выполняет закрылок Герни. Так именуется выдвижная полоска на задней кромке антикрыла, устанавливаемая перпендикулярно его плоскости. В «комплекте» с изменяемым профилем антикрыла этот элемент повышает аэродинамическую эффективность автомобиля на 14%. Когда Ford GT тормозит, антикрыло поднимается вертикально, исполняя роль  аэродинамического тормоза для еще более эффективного замедления. Подъем антикрыла осуществляется с помощью быстродействующих гидравлических активаторов.

На аэродинамику суперкара играют и прочие элементы конструкции Ford GT, которые сообща  обеспечивают прижимную силу во всех условиях. Многое, например, зависит от настройки регулируемой подвески. В положении с увеличенным клиренсом на передок автомобиля приходится 30% прижимной силы, в нижнем (трековом) положении – 29%.

Заслонки в переднем бампере открываются и закрываются в зависимости от того, поднято или опущено большое антикрыло сзади. Благодаря этому распределение аэродинамической нагрузки на суперкар остается сбалансированным на любой скорости. Когда антикрыло поднято, воздуховоды впереди закрываются для увеличения прижимной силы. Когда антикрыло опущено, воздуховоды открываются, чтобы прижимная сила снизилась и в передней части.

6-цилиндровый EcoBoost сравнительно компактный. Это дало возможность инженерам спроектировать фюзеляж корпуса более узким в задней части, чем это было бы возможно. Расположение турбокомпрессоров в нижней части двигателя и перенос интеркулеров в понтоны задних колес дополнительно помогли cузить хвостовую часть фюзеляжа.

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Технологию изготовления антикрыла Ford GT запатентуют
В корпусе антикрыла присутствует электропривод, благодаря которому оно может менять свой аэродинамический профиль. Это придает антикрылу максимальную эффективность в поднятом состоянии – почти как у самолета. {{model_2058}} Определенную функцию выполняет закрылок Герни. Так именуется выдвижная полоска на задней кромке антикрыла, устанавливаемая перпендикулярно его плоскости. В «комплекте» с изменяемым профилем антикрыла этот элемент повышает аэродинамическую эффективность автомобиля на 14%. Когда Ford GT тормозит, антикрыло поднимается вертикально, исполняя роль  аэродинамического тормоза для еще более эффективного замедления. Подъем антикрыла осуществляется с помощью быстродействующих гидравлических активаторов. На аэродинамику суперкара играют и прочие элементы конструкции Ford GT, которые сообща  обеспечивают прижимную силу во всех условиях. Многое, например, зависит от настройки регулируемой подвески. В положении с увеличенным клиренсом на передок автомобиля приходится 30% прижимной силы, в нижнем (трековом) положении – 29%.Заслонки в переднем бампере открываются и закрываются в зависимости от того, поднято или опущено большое антикрыло сзади. Благодаря этому распределение аэродинамической нагрузки на суперкар остается сбалансированным на любой скорости. Когда антикрыло поднято, воздуховоды впереди закрываются для увеличения прижимной силы. Когда антикрыло опущено, воздуховоды открываются, чтобы прижимная сила снизилась и в передней части.6-цилиндровый EcoBoost сравнительно компактный. Это дало возможность инженерам спроектировать фюзеляж корпуса более узким в задней части, чем это было бы возможно. Расположение турбокомпрессоров в нижней части двигателя и перенос интеркулеров в понтоны задних колес дополнительно помогли cузить хвостовую часть фюзеляжа.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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