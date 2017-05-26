Технологию изготовления антикрыла Ford GT запатентуют
В корпусе антикрыла присутствует электропривод, благодаря которому оно может менять свой аэродинамический профиль. Это придает антикрылу максимальную эффективность в поднятом состоянии – почти как у самолета.
На аэродинамику суперкара играют и прочие элементы конструкции Ford GT, которые сообща обеспечивают прижимную силу во всех условиях. Многое, например, зависит от настройки регулируемой подвески. В положении с увеличенным клиренсом на передок автомобиля приходится 30% прижимной силы, в нижнем (трековом) положении – 29%.
Заслонки в переднем бампере открываются и закрываются в зависимости от того, поднято или опущено большое антикрыло сзади. Благодаря этому распределение аэродинамической нагрузки на суперкар остается сбалансированным на любой скорости. Когда антикрыло поднято, воздуховоды впереди закрываются для увеличения прижимной силы. Когда антикрыло опущено, воздуховоды открываются, чтобы прижимная сила снизилась и в передней части.
6-цилиндровый EcoBoost сравнительно компактный. Это дало возможность инженерам спроектировать фюзеляж корпуса более узким в задней части, чем это было бы возможно. Расположение турбокомпрессоров в нижней части двигателя и перенос интеркулеров в понтоны задних колес дополнительно помогли cузить хвостовую часть фюзеляжа.
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