9 февраля 2017, 23:16

Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея

AMG отмечает в 2017 году свой 50-летний юбилей. Предприятие из Аффальтербаха сегодня стоит в спортивном авангарде Daimler AG, являясь его 100-процентной «дочкой». В прошлом году фирме удалось реализовать почти 100 000 автомобилей, показав рост в 44,1%.
  Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
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Таким образом, рост продаж с 2013 года составил более чем в 3 раза. Успех основан не только на 8-цилиндровых моделях 63-й серии, но и на компактных моделях 45-й серии и широкой линейке 43-й серии. Лидерами по сбыту снова стали США, Германия и Китай.

В 2016-м продуктовое портфолио AMG было расширено на более чем 10 моделей, и уже в этом году потребители смогут выбирать из более чем 50 спортивных моделей.

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С недавним выводом моделей 43-й серии бренд открыл для себя недавно новые группы клиентов. Первые автомобили данной серии Mercedes-AMG представил 2 года назад на автосалоне в Детройте.

В прошлом году AMG добавила в семейство GT особенно быстрые модели: GT R и 2 открытых варианта родстера - GT и GT C. К юбилею можно заказать и купе с аналогичным уровнем мощности и технического оснащения. Оно позиционируется между AMG GT S и AMG GT R и к старту продаж доступно в спецверсии Edition 50.

В 2017-м Mercedes-AMG представляет гиперкар для дорог общего пользования, в конструкции которого будут использованы технологии «Формулы-1». Совокупная мощность авто - более 1000 л.с., есть система полного привода с полностью электрической передней осью.

В Аффальтербахе помимо правления, управления, продаж, разработки и дизайна находится производство двигателей AMG. Там собираются агрегаты AMG V8. Другие двигатели производятся в г. Кёлледа (рядные 4-цилиндровые) и г. Мангейм (V12). Каждый двигатель собирается вручную одним механиком согласно принципу «Один человек - один двигатель» и снабжается табличкой с подписью механика.

На данный момент Mercedes-AMG отвечает за развитие не только нового 8-цилиндрового семейства двигателей Mercedes-Benz, но и двигателей AMG V8. Первым серийным автомобилем, оснащённым V8, разработанным в Аффальтербахе, был G 500, который отпраздновал свой выход на рынок в сентябре 2015-го. Да и V8 для нового S-Класса также был разработан в родном городе AMG.

АвтоМудрость Мерседес Бенц, Мерседес АМГ ГТ

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Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
Таким образом, рост продаж с 2013 года составил более чем в 3 раза. Успех основан не только на 8-цилиндровых моделях 63-й серии, но и на компактных моделях 45-й серии и широкой линейке 43-й серии. Лидерами по сбыту снова стали США, Германия и Китай.В 2016-м продуктовое портфолио AMG было расширено на более чем 10 моделей, и уже в этом году потребители смогут выбирать из более чем 50 спортивных моделей. {{material_116979}}С недавним выводом моделей 43-й серии бренд открыл для себя недавно новые группы клиентов. Первые автомобили данной серии Mercedes-AMG представил 2 года назад на автосалоне в Детройте. В прошлом году AMG добавила в семейство GT особенно быстрые модели: GT R и 2 открытых варианта родстера - GT и GT C. К юбилею можно заказать и купе с аналогичным уровнем мощности и технического оснащения. Оно позиционируется между AMG GT S и AMG GT R и к старту продаж доступно в спецверсии Edition 50. В 2017-м Mercedes-AMG представляет гиперкар для дорог общего пользования, в конструкции которого будут использованы технологии «Формулы-1». Совокупная мощность авто - более 1000 л.с., есть система полного привода с полностью электрической передней осью. В Аффальтербахе помимо правления, управления, продаж, разработки и дизайна находится производство двигателей AMG. Там собираются агрегаты AMG V8. Другие двигатели производятся в г. Кёлледа (рядные 4-цилиндровые) и г. Мангейм (V12). Каждый двигатель собирается вручную одним механиком согласно принципу «Один человек - один двигатель» и снабжается табличкой с подписью механика.На данный момент Mercedes-AMG отвечает за развитие не только нового 8-цилиндрового семейства двигателей Mercedes-Benz, но и двигателей AMG V8. Первым серийным автомобилем, оснащённым V8, разработанным в Аффальтербахе, был G 500, который отпраздновал свой выход на рынок в сентябре 2015-го. Да и V8 для нового S-Класса также был разработан в родном городе AMG.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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