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25 апреля 2017, 18:43

Темпы продаж коммерческого транспорта опередили легковые авто

По данным агентства «Автостат», в марте 2017 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9 900 ед., что на 41,1 % выше показателя годичной давности.
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Лидером рынка LCV традиционно стала марка GAZ, на долю которой в первый месяц весны пришлось около 40 % от всех продаж. В количественном выражении это соответствует 3 900 экземпляров – на четверть больше, чем год назад. На втором месте располагается производитель УАЗ, показатель которого составил порядка 2 700 автомобилей, рост на 77 %. Замыкает тройку лидеров Lada с 944 проданными экземплярами. В первую пятерку также попадали Mercedes-Benz   и Ford.
 
Напомним, что данные по продажам легковых авто на вторичном рынке так же опубликованы сегодня.
В марте объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 458 400 ед., что на 4,9 % больше, чем годом ранее. По итогам же первого квартала 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 130 000 ед.
 
Наиболее популярны на вторичном рынке автомобили Lada, каждая четвертая продаваемая машина – данной линейки. В количественном отношении это 28 % от общего объема или 127 500 ед. – на 1,2 % больше, чем год назад. Первенство по продажам на вторичном рынке среди иномарок держит Toyota, чей показатель достиг 51 400 экземпляров. В тройке лидеров присутствует и Nissan, его результат – 24 800 проданных машин.
 
Среди моделей лидерство сохраняет Lada 2114, объем вторичного рынка которого в марте составил 13 800 ед., что на 2,5 % выше результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Lada 2107 с 12 600 проданными экземплярами. Третья строчка - у Ford Focus, продано 11 000 ед. этой модели.

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Темпы продаж коммерческого транспорта опередили легковые авто
Лидером рынка LCV традиционно стала марка GAZ, на долю которой в первый месяц весны пришлось около 40 % от всех продаж. В количественном выражении это соответствует 3 900 экземпляров – на четверть больше, чем год назад. На втором месте располагается производитель УАЗ, показатель которого составил порядка 2 700 автомобилей, рост на 77 %. Замыкает тройку лидеров Lada с 944 проданными экземплярами. В первую пятерку также попадали Mercedes-Benz   и Ford. Напомним, что данные по продажам легковых авто на вторичном рынке так же опубликованы сегодня.В марте объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 458 400 ед., что на 4,9 % больше, чем годом ранее. По итогам же первого квартала 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 130 000 ед. Наиболее популярны на вторичном рынке автомобили Lada, каждая четвертая продаваемая машина – данной линейки. В количественном отношении это 28 % от общего объема или 127 500 ед. – на 1,2 % больше, чем год назад. Первенство по продажам на вторичном рынке среди иномарок держит Toyota, чей показатель достиг 51 400 экземпляров. В тройке лидеров присутствует и Nissan, его результат – 24 800 проданных машин. Среди моделей лидерство сохраняет Lada 2114, объем вторичного рынка которого в марте составил 13 800 ед., что на 2,5 % выше результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится Lada 2107 с 12 600 проданными экземплярами. Третья строчка - у Ford Focus, продано 11 000 ед. этой модели.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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