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17 апреля 2017, 18:28
Темпы российского автопрома в I квартале увеличились на 23 %
Производство легковых автомобилей в России по сравнению с мартом прошлого года увеличилось более чем на 21,5 %, сообщает Росстат со ссылкой на материалы Федеральной службы государственной статистики России.
В I квартале этого года произведено 308 000 легковых машин. Показатель марта 2017 г. относительно февраля того же года увеличился на 20,6 %.
Производство грузовых автомобилей в России в марте увеличилось на 16,1 % к марту прошлого года. За квартал рост составил 13 % до 29 400 ед. В марте выпуск вырос на 22,9 % к февралю 2017 года. Выпуск автобусов в марте вырос на 23 % к марту 2016 года и на 11,6 % к февралю 2017 г. За квартал показатель увеличился на 37,1 %, до 4 900 ед.
Напомним, что производством легковых автомобилей в России занимаются ОАО «АвтоВАЗ», группа Sollers, калининградский «Автотор», ЗАО «Рено Россия» (завод Renault в Москве), грузовых - ОАО «КАМАЗ» и группа «ГАЗ».
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