Tesla будет обновлять электромобили раз в полтора года
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Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил основатель фирмы Илон Маск. По его словам, реализация этого «потребует слишком больших сил и ресурсов», однако компания намерена придерживаться этой линии.
«Tesla не будет останавливаться в своём стремлении постоянно внедрят инновации. Если люди не готовы к этому, то им лучше не приобретать Tesla. Мы будем представлять серьёзные обновления электромобилей примерно раз в 12 или 18 месяцев», — заявил Илон Маск. Он уточнил, что речь вовсе не об адаптации новых разработок под старые модели Tesla.
Ответ Маска в Twitter был связан с просьбой одного из владельцев Tesla старого образца адаптировать новый автопилот для таких машин.
Напомним, что в рамках обновления автопилота на электромобилях Tesla появились 8 камер с обзором на 360 градусов на расстояние до 250 м, 12 ультразвуковых датчиков с увеличенной вдвое дистанцией обнаружения препятствий. Кроме того, компания усовершенствовала фронтальный радар, который теперь лучше справляется с работой в условиях дождя, тумана и пыли и даже способен смотреть через впередиидущий автомобиль. В Tesla также заявили, что в 40 раз повысили вычислительную мощность бортового компьютера.
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| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
Tesla будет обновлять электромобили раз в полтора года
«Tesla не будет останавливаться в своём стремлении постоянно внедрят инновации. Если люди не готовы к этому, то им лучше не приобретать Tesla. Мы будем представлять серьёзные обновления электромобилей примерно раз в 12 или 18 месяцев», — заявил Илон Маск. Он уточнил, что речь вовсе не об адаптации новых разработок под старые модели Tesla. Ответ Маска в Twitter был связан с просьбой одного из владельцев Tesla старого образца адаптировать новый автопилот для таких машин. Напомним, что в рамках обновления автопилота на электромобилях Tesla появились 8 камер с обзором на 360 градусов на расстояние до 250 м, 12 ультразвуковых датчиков с увеличенной вдвое дистанцией обнаружения препятствий. Кроме того, компания усовершенствовала фронтальный радар, который теперь лучше справляется с работой в условиях дождя, тумана и пыли и даже способен смотреть через впередиидущий автомобиль. В Tesla также заявили, что в 40 раз повысили вычислительную мощность бортового компьютера.
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