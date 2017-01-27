27 января 2017, 11:56

Tesla будет обновлять электромобили раз в полтора года

Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил основатель фирмы Илон Маск. По его словам, реализация этого «потребует слишком больших сил и ресурсов», однако компания намерена придерживаться этой линии.
«Tesla не будет останавливаться в своём стремлении постоянно внедрят инновации. Если люди не готовы к этому, то им лучше не приобретать Tesla. Мы будем представлять серьёзные обновления электромобилей примерно раз в 12 или 18 месяцев», — заявил Илон Маск. Он уточнил, что речь вовсе не об адаптации новых разработок под старые модели Tesla.
 
Ответ Маска в Twitter был связан с просьбой одного из владельцев Tesla старого образца адаптировать новый автопилот для таких машин.
 
Напомним, что в рамках обновления автопилота на электромобилях Tesla появились 8 камер с обзором на 360 градусов на расстояние до 250 м, 12 ультразвуковых датчиков с увеличенной вдвое дистанцией обнаружения препятствий. Кроме того, компания усовершенствовала фронтальный радар, который теперь лучше справляется с работой в условиях дождя, тумана и пыли и даже способен смотреть через впередиидущий автомобиль. В Tesla также заявили, что в 40 раз повысили вычислительную мощность бортового компьютера.

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Tesla будет обновлять электромобили раз в полтора года
«Tesla не будет останавливаться в своём стремлении постоянно внедрят инновации. Если люди не готовы к этому, то им лучше не приобретать Tesla. Мы будем представлять серьёзные обновления электромобилей примерно раз в 12 или 18 месяцев», — заявил Илон Маск. Он уточнил, что речь вовсе не об адаптации новых разработок под старые модели Tesla. Ответ Маска в Twitter был связан с просьбой одного из владельцев Tesla старого образца адаптировать новый автопилот для таких машин. Напомним, что в рамках обновления автопилота на электромобилях Tesla появились 8 камер с обзором на 360 градусов на расстояние до 250 м, 12 ультразвуковых датчиков с увеличенной вдвое дистанцией обнаружения препятствий. Кроме того, компания усовершенствовала фронтальный радар, который теперь лучше справляется с работой в условиях дождя, тумана и пыли и даже способен смотреть через впередиидущий автомобиль. В Tesla также заявили, что в 40 раз повысили вычислительную мощность бортового компьютера.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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