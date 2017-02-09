Tesla готовится к производству доступного электроседана
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Первые экземпляры ожидаемой новинки Model 3 должны сойти с конвейера уже через 2 недели – СМИ называют датой старта 20 февраля. Выпуск электрического седана наладят на заводе во Фримонте в американском штате Калифорния.
Отметим, что речь пока идет не о полномасштабном запуске конвейера с готовыми для продажи образцами, а о тестовой партии автомобилей, предназначенной для финальных отладочных испытаний.
Серийное производство самого доступного электрокара от Tesla должно начаться в июле 2017 года.
Некоторые эксперты, сомневаются, что Tesla удастся запустить конвейер к обозначенной дате. По словам инсайдеров, к такому оперативному графику элементарно не готовы многие поставщики автокомпонентов.
Напомним, что после официальной премьеры Model 3 предзаказ на нее оформили порядка 373 000 человек. Предполагается, что базовая версия электроседана будет стоить в США от 35 000 долларов.
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Tesla готовится к производству доступного электроседана
Отметим, что речь пока идет не о полномасштабном запуске конвейера с готовыми для продажи образцами, а о тестовой партии автомобилей, предназначенной для финальных отладочных испытаний. Серийное производство самого доступного электрокара от Tesla должно начаться в июле 2017 года. Некоторые эксперты, сомневаются, что Tesla удастся запустить конвейер к обозначенной дате. По словам инсайдеров, к такому оперативному графику элементарно не готовы многие поставщики автокомпонентов. Напомним, что после официальной премьеры Model 3 предзаказ на нее оформили порядка 373 000 человек. Предполагается, что базовая версия электроседана будет стоить в США от 35 000 долларов.
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