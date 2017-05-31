31 мая 2017, 10:28
Tesla Model 3 удивит минимализмом
Фотошпионы успели побывать в салоне Tesla Model 3 за некоторое время до премьеры. Они отметили, что внутри электрокара нет лишних деталей – напротив, все только самое необходимое.
Впрочем, снимки сделаны только в салоне одного экземпляра, причисляемого к самому дешевому. Старт производства Model 3 намечен на сентябрь этого года.
Появившийся в СМИ снимок сделан во время прохождения испытаний на дорогах Калифорнии. По данным изданий, в салоне можно увидеть большой экран и пару подстаканников. Ранее уже сообщалось, что новичка лишат традиционной приборной панели и кнопок управления системами, поскольку вся информация будет выводиться на сенсорный дисплей.
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Как обещано ранее, Model 3 должна стать самым дешевым электромобилем в линейке Tesla. По предварительным данным, ее стоимость составит около 35 000 долларов или чуть больше 2 000 000 рублей.
Производитель намерен начать со сборки 5 000 электромобилей в неделю, а к 2018 году собирать уже по 10 000 автомобилей в неделю.
Официальная премьера прототипа модели состоялась еще в апреле прошлого года. Эффект был такой, что уже к концу весны компания получила около 400 000 предварительных заказов на электрокар.
Добавим, что сейчас Tesla выпускает 2 электрические модели - седан Model S и кроссовер Model X. Они дороже, чем анонсируемая Model 3.
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