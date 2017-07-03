3 июля 2017, 14:02
Tesla Model 3 выведут на рынок до конца лета
Уже в эту пятницу, 7 июля, с конвейера завода Tesla Motors сойдет долгожданный первый экземпляр самого доступного электрокара в линейке американского производителя – Model 3.
Компания установит на новый электромобиль аккумуляторы объемом до 75 кВт/ч. Для некоторых моделей бренда доступны еще большие батареи - до 100 кВт/ч. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что современные технологии пока не позволяют создавать емкие и компактные батареи. Имеющиеся у Tesla аккумуляторы могут вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 кВт/ч.
По предварительным данным, до «сотни» Model 3 сможет разгоняться за 5,6 секунды, а запас хода составит 350 км. Позже на рынок выведут модификацию, запас хода которой составит порядка 480 км.
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