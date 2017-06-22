22 июня 2017, 11:47

Tesla Model S показал запас выносливости

Бельгийский владелец электрокара продемонстрировал рекорд по дальности поездки Tesla Model S P100D на одном заряде. За сутки авто смогло проехать 901,2 километра, после чего срочно потребовало электричества.
^
Автомобилисты, в числе которых был и бельгиец, передвигались по закольцованному маршруту в деревне Дул в провинции Восточная Фландрия. На заднем стекле машины была наклейка, сообщавшая о проведении тестирования. Как выяснилось, экономичнее всего двигатель работает при скорости 40 км/ч, поэтому такая скоростью была выбрана как оптимальная.
 
Ранее мы писали
В очередной раз Tesla корректирует комплектации и цены на свой модельный ряд. Если в марте компания заявила ...
Читать далее
 
Автомобиль ехал в течение 23 часов 45 минут. Было использовано 97,4 кВт/час энергии при среднем расходе 108 Вт/час на км.
 
Объем батареи Model S P100D составляет 10 кВт/ч. Автомобиль может разогнаться до 96 км/ч за 2,5 сек. По официальным данным, запас хода транспортного средства достигает 315 миль (около 507 км).
 
Отметим, что в марте компания заявила об остановке продаж самых доступных автомобилей Model S 60 и 60D, но уже спустя месяц на 10 % снизила стоимость Model S 75 – до почти 70 000 долларов, что эквивалентно по текущему курсу 3 960 000 рублей. Падение цены на Model S 75 обусловлено удешевлением аккумуляторных батарей.

Комплектации и технические характеристики

Tesla Model S EV AT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяэлектрический
Мощность, л.с./ об/мин700
Тип трансмисииАвтоматическая
Приводполный
Все характеристики
Купить авто Тесла Модель С

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Теслу» научать заряжаться моментально
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
taran
Первый в мире разбитый Tesla Roadster
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Авто владелец
Авторитет (автомобили с пробегом) | отзывы
ШАРЛАТАНЫ!!!!!! Заговорят и не заметите. Плохие отзывы подчищают. Максим, с виду приятный человек а на самом деле опасный человек. Подумали бы о своих близких - ведь наши проклятия на вас упадут рано или поздно. Прочитайте про этот автосалон на другом сайте. Муж заболел. Ведь даже предложили им аннулировать ...
Эльвира
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Tesla Автомудрость Tesla АвтоПитер Tesla Дизайн и тюнинг Tesla Новинки и концепт кары Tesla Новости и акции автосалонов Tesla Автосалоны и дилеры марки Tesla Аренда и прокат авто марки Tesla Автоклубы и форумы автозавчастей марки Tesla Автосервисы и магазины автозапчастей марки Tesla
Главные материалы
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Tesla Model S
Объявления о продаже Tesla Model S
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Model S
Tesla Model S показал запас выносливости
Автомобилисты, в числе которых был и бельгиец, передвигались по закольцованному маршруту в деревне Дул в провинции Восточная Фландрия. На заднем стекле машины была наклейка, сообщавшая о проведении тестирования. Как выяснилось, экономичнее всего двигатель работает при скорости 40 км/ч, поэтому такая скоростью была выбрана как оптимальная. {{material_118901}} Автомобиль ехал в течение 23 часов 45 минут. Было использовано 97,4 кВт/час энергии при среднем расходе 108 Вт/час на км. Объем батареи Model S P100D составляет 10 кВт/ч. Автомобиль может разогнаться до 96 км/ч за 2,5 сек. По официальным данным, запас хода транспортного средства достигает 315 миль (около 507 км). Отметим, что в марте компания заявила об остановке продаж самых доступных автомобилей Model S 60 и 60D, но уже спустя месяц на 10 % снизила стоимость Model S 75 – до почти 70 000 долларов, что эквивалентно по текущему курсу 3 960 000 рублей. Падение цены на Model S 75 обусловлено удешевлением аккумуляторных батарей.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Омск Калининград Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG