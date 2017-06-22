22 июня 2017, 11:47
Tesla Model S показал запас выносливости
Бельгийский владелец электрокара продемонстрировал рекорд по дальности поездки Tesla Model S P100D на одном заряде. За сутки авто смогло проехать 901,2 километра, после чего срочно потребовало электричества.
Автомобилисты, в числе которых был и бельгиец, передвигались по закольцованному маршруту в деревне Дул в провинции Восточная Фландрия. На заднем стекле машины была наклейка, сообщавшая о проведении тестирования. Как выяснилось, экономичнее всего двигатель работает при скорости 40 км/ч, поэтому такая скоростью была выбрана как оптимальная.
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Автомобиль ехал в течение 23 часов 45 минут. Было использовано 97,4 кВт/час энергии при среднем расходе 108 Вт/час на км.
Объем батареи Model S P100D составляет 10 кВт/ч. Автомобиль может разогнаться до 96 км/ч за 2,5 сек. По официальным данным, запас хода транспортного средства достигает 315 миль (около 507 км).
Отметим, что в марте компания заявила об остановке продаж самых доступных автомобилей Model S 60 и 60D, но уже спустя месяц на 10 % снизила стоимость Model S 75 – до почти 70 000 долларов, что эквивалентно по текущему курсу 3 960 000 рублей. Падение цены на Model S 75 обусловлено удешевлением аккумуляторных батарей.
Комплектации и технические характеристики
|Tesla Model S EV AT
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность, л.с./ об/мин
|700
|Тип трансмисии
|Автоматическая
|Привод
|полный
|Все характеристики
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