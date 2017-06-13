13 июня 2017, 19:24

Tesla Model X поставили "пятерку" за безопасность

Национальное управление по безопасности на трассах США опубликовало первые видеокадры проведенного им краш-теста Tesla Model X, позиционируемого создателями как самый безопасный автомобиль.
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На видеозаписи, появившейся в открытых источниках, специалисты проводят тест с полным фронтальным перекрытием. Электромобиль показал свое преимущество перед машинами с двигателями внутреннего сгорания, так как у него увеличенная зона деформации передней части кузова из-за отсутствия там традиционного мотора.
 
Кроме того, состоялось испытание с боковым ударом. В рамках данного сценария на скорости 62 км/ч в автомобиль въезжает специальная тележка общей массой 1 360 кг. Во время испытаний автомобиль так ни разу и не удалось перевернуть. Согласно заявлению Tesla, этого удалось достичь, благодаря особой платформе, предусматривающей крепление батарей в днище автомобиля — это обеспечивает гораздо более низкий центр тяжести.
 
NHTSA уже подтвердило, что Model X получил 5 «звезд» в каждом из проведенных краш-тестов. Это были первые подобные испытания американского электрического кроссовера.

Комплектации и технические характеристики

Tesla Model S EV AT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяэлектрический
Мощность, л.с./ об/мин700
Тип трансмисииАвтоматическая
Приводполный
Все характеристики
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Tesla Model X поставили "пятерку" за безопасность
На видеозаписи, появившейся в открытых источниках, специалисты проводят тест с полным фронтальным перекрытием. Электромобиль показал свое преимущество перед машинами с двигателями внутреннего сгорания, так как у него увеличенная зона деформации передней части кузова из-за отсутствия там традиционного мотора. Кроме того, состоялось испытание с боковым ударом. В рамках данного сценария на скорости 62 км/ч в автомобиль въезжает специальная тележка общей массой 1 360 кг. Во время испытаний автомобиль так ни разу и не удалось перевернуть. Согласно заявлению Tesla, этого удалось достичь, благодаря особой платформе, предусматривающей крепление батарей в днище автомобиля — это обеспечивает гораздо более низкий центр тяжести. NHTSA уже подтвердило, что Model X получил 5 «звезд» в каждом из проведенных краш-тестов. Это были первые подобные испытания американского электрического кроссовера.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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