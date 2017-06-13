13 июня 2017, 19:24
Tesla Model X поставили "пятерку" за безопасность
Национальное управление по безопасности на трассах США опубликовало первые видеокадры проведенного им краш-теста Tesla Model X, позиционируемого создателями как самый безопасный автомобиль.
На видеозаписи, появившейся в открытых источниках, специалисты проводят тест с полным фронтальным перекрытием. Электромобиль показал свое преимущество перед машинами с двигателями внутреннего сгорания, так как у него увеличенная зона деформации передней части кузова из-за отсутствия там традиционного мотора.
Кроме того, состоялось испытание с боковым ударом. В рамках данного сценария на скорости 62 км/ч в автомобиль въезжает специальная тележка общей массой 1 360 кг. Во время испытаний автомобиль так ни разу и не удалось перевернуть. Согласно заявлению Tesla, этого удалось достичь, благодаря особой платформе, предусматривающей крепление батарей в днище автомобиля — это обеспечивает гораздо более низкий центр тяжести.
NHTSA уже подтвердило, что Model X получил 5 «звезд» в каждом из проведенных краш-тестов. Это были первые подобные испытания американского электрического кроссовера.
Комплектации и технические характеристики
|Tesla Model S EV AT
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|электрический
|Мощность, л.с./ об/мин
|700
|Тип трансмисии
|Автоматическая
|Привод
|полный
|Все характеристики
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