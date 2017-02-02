2 февраля 2017, 14:25

Tesla Motors сменила название

Американская компания, специализирующаяся на выпуске электромобилей, официально сменила название на Tesla Inc. Решение связано с тем, что предприятие расширило сферу деятельности и, помимо автомобилей, теперь выпускает солнечные батареи и другие энергонакопительные системы.
С 1 февраля 2017 года руководство Tesla Motors начнет вносить изменения во все сертификаты о регистрации юрлица, чтобы в них отражалась смена названия на Tesla Inc. Стоит отметить, что к смене названия компания шла уже давно. Так, летом 2016 года из адреса официального сайта исчезло «Motors».
 
Ребрендинг связан с тем, что компания Илона Маска стремится стать крупной энергетической корпорацией. В конце осени прошлого года Tesla за 2,6 млн долларов приобрела компанию SolarCity, занимающуюся выпуском солнечных панелей для частного и коммерческого использования. В настоящее время американский бренд собирается запустить производство черепицы, способной накапливать энергию, что позволит сделать крышу дома большой солнечной батареей.
 
В то же время Tesla продолжит выпускать электромобили, хотя и не будет ограничиваться только этой продукцией.
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Tesla Motors сменила название
С 1 февраля 2017 года руководство Tesla Motors начнет вносить изменения во все сертификаты о регистрации юрлица, чтобы в них отражалась смена названия на Tesla Inc. Стоит отметить, что к смене названия компания шла уже давно. Так, летом 2016 года из адреса официального сайта исчезло «Motors». Ребрендинг связан с тем, что компания Илона Маска стремится стать крупной энергетической корпорацией. В конце осени прошлого года Tesla за 2,6 млн долларов приобрела компанию SolarCity, занимающуюся выпуском солнечных панелей для частного и коммерческого использования. В настоящее время американский бренд собирается запустить производство черепицы, способной накапливать энергию, что позволит сделать крышу дома большой солнечной батареей. В то же время Tesla продолжит выпускать электромобили, хотя и не будет ограничиваться только этой продукцией.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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