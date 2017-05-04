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4 мая 2017, 12:55
Tesla отчиталась о рекордных поставках автомобилей
Tesla подвела итоги работы за I квартал текущего года. Как сообщают представители бренда, за отчетный период выпуск новых моделей вырос на 64 %, объем поставок достиг 25 000 экземпляров.
Повышение объемов производства ожидаемо сказалось на увеличении прибыли. Если с января по март прошлого года прибыль производителя составляла 1 100 000 000 долларов, то в нынешнем году цифра достигла 2 700 000 000 долларов.
Компания Tesla планирует на протяжении полугода выпустить порядка 50 000 новых электрокаров. Общее количество поставляемых моделей до конца года должно увеличиться на 61-71 %.
Представители компании также отметили, что на II полугодие запланирован выпуск новой модели Model 3. До конца года объем производства нового электромобиля должен составить 10 000 экземпляров в неделю.
Под капотом Model 3 окажется солидная «начинка». Автомобиль будет оснащаться 435-сильным электрическим мотором. По предварительным данным, с новыми аккумуляторами модель сумеет преодолеть до 320 км без подзарядки. Имеющиеся аккумуляторы могут вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 кВт/ч.
Динамические характеристики будущей машины пока держат в секрете, но, по заверению руководства, базовый электроседан сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 6 сек.
По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 35 000 евро.
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