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4 мая 2017, 12:55

Tesla отчиталась о рекордных поставках автомобилей

Tesla подвела итоги работы за I квартал текущего года. Как сообщают представители бренда, за отчетный период выпуск новых моделей вырос на 64 %, объем поставок достиг 25 000 экземпляров.
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Повышение объемов производства ожидаемо сказалось на увеличении прибыли. Если с января по март прошлого года прибыль производителя составляла 1 100 000 000 долларов, то в нынешнем году цифра достигла 2 700 000 000 долларов.
 
Компания Tesla планирует на протяжении полугода выпустить порядка 50 000 новых электрокаров. Общее количество поставляемых моделей до конца года должно увеличиться на 61-71 %.
 
Представители компании также отметили, что на II полугодие запланирован выпуск новой модели Model 3. До конца года объем производства нового электромобиля должен составить 10 000 экземпляров в неделю.
 
Под капотом Model 3 окажется солидная «начинка». Автомобиль будет оснащаться 435-сильным электрическим мотором. По предварительным данным, с новыми аккумуляторами модель сумеет преодолеть до 320 км без подзарядки. Имеющиеся аккумуляторы могут вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 кВт/ч.
 
Динамические характеристики будущей машины пока держат в секрете, но, по заверению руководства, базовый электроседан сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 6 сек.
 
По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 35 000 евро. 
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Tesla отчиталась о рекордных поставках автомобилей
Повышение объемов производства ожидаемо сказалось на увеличении прибыли. Если с января по март прошлого года прибыль производителя составляла 1 100 000 000 долларов, то в нынешнем году цифра достигла 2 700 000 000 долларов. Компания Tesla планирует на протяжении полугода выпустить порядка 50 000 новых электрокаров. Общее количество поставляемых моделей до конца года должно увеличиться на 61-71 %. Представители компании также отметили, что на II полугодие запланирован выпуск новой модели Model 3. До конца года объем производства нового электромобиля должен составить 10 000 экземпляров в неделю. Под капотом Model 3 окажется солидная «начинка». Автомобиль будет оснащаться 435-сильным электрическим мотором. По предварительным данным, с новыми аккумуляторами модель сумеет преодолеть до 320 км без подзарядки. Имеющиеся аккумуляторы могут вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 кВт/ч. Динамические характеристики будущей машины пока держат в секрете, но, по заверению руководства, базовый электроседан сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 6 сек. По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 35 000 евро. 
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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