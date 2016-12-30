30 декабря 2016, 09:26

Tesla откроет представительство в России

Событие ожидается к концу 2017 года либо в начале 2018-го. Официальный дилерский центр марки планируется открыть в Москве. Будет ли бренд присутствовать в других российских городах, неизвестно.
Сейчас идет подготовительная работа, в рамках которой Tesla изучает возможности для сертификации своих электромобилей в России.
 
Напомним, в связи с обязательной сертификацией авто марки Tesla не покинут рынок, так как для них внедрят систему ЭРА-ГЛОНАСС.
 
В паспорт автомобиля в раздел «Особые отметки» обязательно будет внесена информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Новшество будет распространяться на все автомобили, эксплуатируемые на территории России.
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Tesla откроет представительство в России
Сейчас идет подготовительная работа, в рамках которой Tesla изучает возможности для сертификации своих электромобилей в России. Напомним, в связи с обязательной сертификацией авто марки Tesla не покинут рынок, так как для них внедрят систему ЭРА-ГЛОНАСС. В паспорт автомобиля в раздел «Особые отметки» обязательно будет внесена информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Новшество будет распространяться на все автомобили, эксплуатируемые на территории России.
2016-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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