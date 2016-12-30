Tesla откроет представительство в России

Событие ожидается к концу 2017 года либо в начале 2018-го. Официальный дилерский центр марки планируется открыть в Москве. Будет ли бренд присутствовать в других российских городах, неизвестно.
Сейчас идет подготовительная работа, в рамках которой Tesla изучает возможности для сертификации своих электромобилей в России.
Напомним, в связи с обязательной сертификацией авто марки Tesla не покинут рынок, так как для них внедрят систему ЭРА-ГЛОНАСС.
В паспорт автомобиля в раздел «Особые отметки» обязательно будет внесена информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Новшество будет распространяться на все автомобили, эксплуатируемые на территории России.
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Крыло помял на ауди во дворе, официалы сказали резать и менять, цену охренительную назвали, заехал в автомол, предложили отстучать. Согласился, родное все-таки лучше, чем замена, тем более швы сварные потом будут, краска на такой площади отличаться будет. Короче, прихожу забирать, следа от вмятины вообще ...
Сейчас идет подготовительная работа, в рамках которой Tesla изучает возможности для сертификации своих электромобилей в России. Напомним, в связи с обязательной сертификацией авто марки Tesla не покинут рынок, так как для них внедрят систему ЭРА-ГЛОНАСС. В паспорт автомобиля в раздел «Особые отметки» обязательно будет внесена информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Новшество будет распространяться на все автомобили, эксплуатируемые на территории России.
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