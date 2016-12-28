Tesla поставит ЭРА-ГЛОНАСС ради российских покупателей
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Сейчас в компании рассматривают допустимые варианты развития событий. Производитель не отказывается от поставок своих моделей и пройдет необходимые сертификационные испытания.
Напомним: в Федеральной таможенной службе заявили, что после 1 января 2017 года прекратят выдачу ПТС на машины без ЭРА-ГЛОНАСС.
Сообщается, что в паспорт автомобиля в раздел «Особые отметки» обязательно будет внесена информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Новшество будет распространяться на все автомобили, эксплуатируемые на территории России.
ребят подскажите пожалуйста. дэу нексия 2006 года плавает стрелка температуры на ходу и печка хуже работает. на холостых работает хорошо всё включаеца и выключаеца. как дал движение температура с 90 на 60 и опять на 90.
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
Tesla поставит ЭРА-ГЛОНАСС ради российских покупателей
Напомним: в Федеральной таможенной службе заявили, что после 1 января 2017 года прекратят выдачу ПТС на машины без ЭРА-ГЛОНАСС. Сообщается, что в паспорт автомобиля в раздел «Особые отметки» обязательно будет внесена информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Новшество будет распространяться на все автомобили, эксплуатируемые на территории России.
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