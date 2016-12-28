28 декабря 2016, 17:12

Tesla поставит ЭРА-ГЛОНАСС ради российских покупателей

Сейчас в компании рассматривают допустимые варианты развития событий. Производитель не отказывается от поставок своих моделей и пройдет необходимые сертификационные испытания.
Напомним: в Федеральной таможенной службе заявили, что после 1 января 2017 года прекратят выдачу ПТС на машины без ЭРА-ГЛОНАСС.
 
Сообщается, что в паспорт автомобиля в раздел «Особые отметки» обязательно будет внесена информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Новшество будет распространяться на все автомобили, эксплуатируемые на территории России.

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Tesla поставит ЭРА-ГЛОНАСС ради российских покупателей
Напомним: в Федеральной таможенной службе заявили, что после 1 января 2017 года прекратят выдачу ПТС на машины без ЭРА-ГЛОНАСС. Сообщается, что в паспорт автомобиля в раздел «Особые отметки» обязательно будет внесена информация об устройстве вызова экстренных оперативных служб. Новшество будет распространяться на все автомобили, эксплуатируемые на территории России.
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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