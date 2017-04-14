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14 апреля 2017, 08:57

Tesla поставит на поток производство грузовиков

О намерении бренда развивать еще одно направление заявил глава компании Илон Маск на своей странице в микроблоге. Впрочем, дальше заявления дело пока не пошло.
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По словам Илона Маска, Tesla представит первый грузовик собственного производства уже в сентябре текущего года. Технические характеристики создаваемого транспортного средства он не огласил, но дал понять, что грузовики получат возможность преодолевать дальние расстояния.
 
«Первый показ тягача Tesla Semi запланирован на сентябрь. Команда проделала потрясающую работу. Вышла на новый уровень», — написал Маск в «Твиттере».
 
Добавим, что производитель электромобилей Tesla основан в Кремниевой долине США в 2003 году, с тех пор специализируется на выпуске электрокаров. Основной собственник — Илон Маск, состояние которого Forbes ранее оценивал в 13 млрд долларов.
 
Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, реализует их другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
 
На данный момент в России не существует официальных сервисных центров и станций зарядки для автомобилей Tesla, однако месяцем ранее появилась информация, что Tesla планирует открыть офисы, торговые помещения и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге.
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Tesla поставит на поток производство грузовиков
По словам Илона Маска, Tesla представит первый грузовик собственного производства уже в сентябре текущего года. Технические характеристики создаваемого транспортного средства он не огласил, но дал понять, что грузовики получат возможность преодолевать дальние расстояния. «Первый показ тягача Tesla Semi запланирован на сентябрь. Команда проделала потрясающую работу. Вышла на новый уровень», — написал Маск в «Твиттере». Добавим, что производитель электромобилей Tesla основан в Кремниевой долине США в 2003 году, с тех пор специализируется на выпуске электрокаров. Основной собственник — Илон Маск, состояние которого Forbes ранее оценивал в 13 млрд долларов. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, реализует их другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. На данный момент в России не существует официальных сервисных центров и станций зарядки для автомобилей Tesla, однако месяцем ранее появилась информация, что Tesla планирует открыть офисы, торговые помещения и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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