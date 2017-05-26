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26 мая 2017, 11:54

Tesla рассекретила «начинку» Model 3

Стал известны технические подробности самого доступного электрокара в линейке Tesla – седана Model 3. Автомобиль сможет преодолевать на одном запасе батарей порядка 350 км.
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Такой запас хода обеспечит установка с мощными батареями. Также производитель подготовит модификации с аккумуляторами емкостью 80 кВт/ч, с которым новинка сможет проехать без подзарядки до 480 км. До 100 км/ч электрокар разгонится за 5,6 секунды.

Известно, что кузов американской новинки будет из стали, но с применением легкосплавных материалов. Седан сделают достаточно аутентичным, чтобы сократить производственные расходы и, как следствие, сделать автомобиль доступным для массового потребителя. Так, внутри машины – убранство без излишеств. Вместо традиционной приборной панели в центре консоли расположится большой сенсорный дисплей.

По предварительным данным, цены на новинку, премьера которой состоится летом текущего года, будут начинаться от 35 тыс. евро. Согласно прогнозу аналитика компании Morgan Stanley Адама Джонаса, значительная часть клиентов может получить свои автомобили только в 2021 или 2022 году — через 5-6 лет после оформления заказа из-за повышенного спроса.

Дизайн и тюнинг Тесла Модель 3

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Tesla рассекретила «начинку» Model 3
{{model_6334}}Такой запас хода обеспечит установка с мощными батареями. Также производитель подготовит модификации с аккумуляторами емкостью 80 кВт/ч, с которым новинка сможет проехать без подзарядки до 480 км. До 100 км/ч электрокар разгонится за 5,6 секунды.Известно, что кузов американской новинки будет из стали, но с применением легкосплавных материалов. Седан сделают достаточно аутентичным, чтобы сократить производственные расходы и, как следствие, сделать автомобиль доступным для массового потребителя. Так, внутри машины – убранство без излишеств. Вместо традиционной приборной панели в центре консоли расположится большой сенсорный дисплей.По предварительным данным, цены на новинку, премьера которой состоится летом текущего года, будут начинаться от 35 тыс. евро. Согласно прогнозу аналитика компании Morgan Stanley Адама Джонаса, значительная часть клиентов может получить свои автомобили только в 2021 или 2022 году — через 5-6 лет после оформления заказа из-за повышенного спроса.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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