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26 мая 2017, 11:54
Tesla рассекретила «начинку» Model 3
Стал известны технические подробности самого доступного электрокара в линейке Tesla – седана Model 3. Автомобиль сможет преодолевать на одном запасе батарей порядка 350 км.
Известно, что кузов американской новинки будет из стали, но с применением легкосплавных материалов. Седан сделают достаточно аутентичным, чтобы сократить производственные расходы и, как следствие, сделать автомобиль доступным для массового потребителя. Так, внутри машины – убранство без излишеств. Вместо традиционной приборной панели в центре консоли расположится большой сенсорный дисплей.
По предварительным данным, цены на новинку, премьера которой состоится летом текущего года, будут начинаться от 35 тыс. евро. Согласно прогнозу аналитика компании Morgan Stanley Адама Джонаса, значительная часть клиентов может получить свои автомобили только в 2021 или 2022 году — через 5-6 лет после оформления заказа из-за повышенного спроса.
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