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24 апреля 2017, 09:16

Tesla спасет авто от перегрева

Tesla оформила патент на принципиально новый тип зарядных станций обслуживания - способных охлаждать автомобиль. Эта идея, по мнению экспертов, вполне может быть реализована уже в обозримой перспективе.
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Производство электромобилей с каждым годом увеличивается, а спрос на них растет. Если не в России, то во многих странах мира.
 
Занимающиеся проблемами производства и сохранения альтернативной энергии компании задумываются, как завоевать потенциальных клиентов. Представители Tesla решили, что автомобилям не только нужно будет зарядить свои аккумуляторы во время остановки, но и понизить температуру топливных элементов и деталей двигателя.
 
Поэтому американские разработчики на своих зарядных станциях намерены создать платформы с индуктивной зарядкой. Заехав на одну из них, электромобиль сможет сообщить станции, скажем, через Bluetooth, показатели заряда, температуру аккумуляторов и время зарядки. Зарядная станция сама рассчитает режим скорости зарядки, и, если он будет высоким, то в дело вступят внешние охлаждающие станции Tesla, которые смогут охладить нагревающиеся во время активной передачи тока элементы.
 
Когда новые зарядные станции начнут монтироваться в массовом порядке, не сообщается.

Новинки и концепт кары Тесла

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Отзывы по теме
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taran
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Авто владелец
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все идет к тотальной слежке за наши деньги.Взяли бы с коррупцией поборолись или экономику подняли- на это мозгов у них не хватает
ваня
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Tesla спасет авто от перегрева
Производство электромобилей с каждым годом увеличивается, а спрос на них растет. Если не в России, то во многих странах мира. Занимающиеся проблемами производства и сохранения альтернативной энергии компании задумываются, как завоевать потенциальных клиентов. Представители Tesla решили, что автомобилям не только нужно будет зарядить свои аккумуляторы во время остановки, но и понизить температуру топливных элементов и деталей двигателя. Поэтому американские разработчики на своих зарядных станциях намерены создать платформы с индуктивной зарядкой. Заехав на одну из них, электромобиль сможет сообщить станции, скажем, через Bluetooth, показатели заряда, температуру аккумуляторов и время зарядки. Зарядная станция сама рассчитает режим скорости зарядки, и, если он будет высоким, то в дело вступят внешние охлаждающие станции Tesla, которые смогут охладить нагревающиеся во время активной передачи тока элементы. Когда новые зарядные станции начнут монтироваться в массовом порядке, не сообщается.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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