88
24 апреля 2017, 09:16
Tesla спасет авто от перегрева
Tesla оформила патент на принципиально новый тип зарядных станций обслуживания - способных охлаждать автомобиль. Эта идея, по мнению экспертов, вполне может быть реализована уже в обозримой перспективе.
Производство электромобилей с каждым годом увеличивается, а спрос на них растет. Если не в России, то во многих странах мира.
Занимающиеся проблемами производства и сохранения альтернативной энергии компании задумываются, как завоевать потенциальных клиентов. Представители Tesla решили, что автомобилям не только нужно будет зарядить свои аккумуляторы во время остановки, но и понизить температуру топливных элементов и деталей двигателя.
Поэтому американские разработчики на своих зарядных станциях намерены создать платформы с индуктивной зарядкой. Заехав на одну из них, электромобиль сможет сообщить станции, скажем, через Bluetooth, показатели заряда, температуру аккумуляторов и время зарядки. Зарядная станция сама рассчитает режим скорости зарядки, и, если он будет высоким, то в дело вступят внешние охлаждающие станции Tesla, которые смогут охладить нагревающиеся во время активной передачи тока элементы.
Когда новые зарядные станции начнут монтироваться в массовом порядке, не сообщается.
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
22.04.2017, 06:31
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
22.04.2017, 06:31
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
все идет к тотальной слежке за наши деньги.Взяли бы с коррупцией поборолись или экономику подняли- на это мозгов у них не хватает
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное