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17 апреля 2017, 13:17

Tesla завершает работу над грузовиком

Инженеры Tesla дорабатывают первый в своей истории грузовой автомобиль. Как рассказал руководитель компании Илон Маск, новинка будет представлена уже в сентябре текущего года.
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Технические подробности проекта пока держатся в строгом секрете. Известно лишь, что электрический грузовик оснастят системой автономного управления. В настоящий момент специалисты дорабатывают автопилот для этого типа транспортного средства.

Помимо этого, у Tesla появится и автономные автобус. Работа над машиной уже ведется, а премьера её состоится в следующем году. Автобус получит компактный кузов за счет отсутствия кабины водителя. Вызывать автобус пассажиры смогут с помощью специальной копки на автобусных остановках.

Наконец, до 2020 года автопроизводитель пополнит свою модельную линейку мощным и динамичным пикапом. По замыслу компании, эта новинка должна отличаться грузоподъемностью и вместительностью, большей, чем у сопоставимых по размерам пикапов с бензиновыми или дизельными моторами.

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Tesla завершает работу над грузовиком
Технические подробности проекта пока держатся в строгом секрете. Известно лишь, что электрический грузовик оснастят системой автономного управления. В настоящий момент специалисты дорабатывают автопилот для этого типа транспортного средства.{{model_118744}}Помимо этого, у Tesla появится и автономные автобус. Работа над машиной уже ведется, а премьера её состоится в следующем году. Автобус получит компактный кузов за счет отсутствия кабины водителя. Вызывать автобус пассажиры смогут с помощью специальной копки на автобусных остановках.Наконец, до 2020 года автопроизводитель пополнит свою модельную линейку мощным и динамичным пикапом. По замыслу компании, эта новинка должна отличаться грузоподъемностью и вместительностью, большей, чем у сопоставимых по размерам пикапов с бензиновыми или дизельными моторами.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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