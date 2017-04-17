Tesla завершает работу над грузовиком
Технические подробности проекта пока держатся в строгом секрете. Известно лишь, что электрический грузовик оснастят системой автономного управления. В настоящий момент специалисты дорабатывают автопилот для этого типа транспортного средства.
Помимо этого, у Tesla появится и автономные автобус. Работа над машиной уже ведется, а премьера её состоится в следующем году. Автобус получит компактный кузов за счет отсутствия кабины водителя. Вызывать автобус пассажиры смогут с помощью специальной копки на автобусных остановках.
Наконец, до 2020 года автопроизводитель пополнит свою модельную линейку мощным и динамичным пикапом. По замыслу компании, эта новинка должна отличаться грузоподъемностью и вместительностью, большей, чем у сопоставимых по размерам пикапов с бензиновыми или дизельными моторами.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное