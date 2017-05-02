8
2 мая 2017, 17:20
Tesla займется производством грузовиков
Главным преимуществом новинки станет то, что грузовик будет управляться так же легко, как спорткар, об этом заявил глава бренда Илон Маск. Модель покажут уже осенью этого года. Других подробностей о новинке пока нет.
Дебютная для бренда модель электрического грузовика названа Tesla Semi-Truck и будет представлена в сентябре 2017 года. По заявлению Илона Маска, новинка опередит по многим характеристикам уже существующие большегрузы с дизельными моторами - как по величине крутящего момента, так и по дальности хода без дозаправки.
Известно, что новинка также получит системы полуавтономного вождения, а особенности конструкции грузовика обеспечат ему управляемость на уровне спортивных легковых автомобилей.
Других подробностей о новинке пока нет.
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное