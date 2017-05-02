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2 мая 2017, 17:20

Tesla займется производством грузовиков

Главным преимуществом новинки станет то, что грузовик будет управляться так же легко, как спорткар, об этом заявил глава бренда Илон Маск. Модель покажут уже осенью этого года. Других подробностей о новинке пока нет.
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Дебютная для бренда модель электрического грузовика названа Tesla Semi-Truck и будет представлена в сентябре 2017 года. По заявлению Илона Маска, новинка опередит по многим характеристикам уже существующие большегрузы с дизельными моторами - как по величине крутящего момента, так и по дальности хода без дозаправки.
 
Известно, что новинка также получит системы полуавтономного вождения, а особенности конструкции грузовика обеспечат ему управляемость на уровне спортивных легковых автомобилей.
 
Других подробностей о новинке пока нет.
Новинки и концепт кары Тесла

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Tesla займется производством грузовиков
Дебютная для бренда модель электрического грузовика названа Tesla Semi-Truck и будет представлена в сентябре 2017 года. По заявлению Илона Маска, новинка опередит по многим характеристикам уже существующие большегрузы с дизельными моторами - как по величине крутящего момента, так и по дальности хода без дозаправки. Известно, что новинка также получит системы полуавтономного вождения, а особенности конструкции грузовика обеспечат ему управляемость на уровне спортивных легковых автомобилей. Других подробностей о новинке пока нет.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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