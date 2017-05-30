30 мая 2017, 19:42
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да аэрографий хватает, главное изменение цвета машины согласовать с ГИБДД. А с этим бывает немало мороки.
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
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