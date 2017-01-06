Тест зимних шипованных шин Gislaved Nord Frost 200
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Как-то в моей автомобильной жизни доселе случалось, что использование шипованных шин все время обходило меня стороной. Друзья периодически укоряли, дескать, ну, куда на наших обледенелых дорогах без хорошего зацепа? Я в ответ лишь утвердительно кивал головой, мол, правда ваша, господа, однако продолжал колесить на «липучках».
Слава Создателю, каяться в этом не приходилось ни разу. Потому как считал и до сих пор считаю, что главный залог безопасного передвижения – грамотный выбор скорости и дистанции. Береженого Бог бережет. Ну да ладно, не разглагольствований ради завел я сей разговор. Просто в преддверии нынешнего зимнего сезона коллеги из концерна Continental предложили оценить работу достойных, как они заявили, шипованных шин Nord Frost 200 от известного скандинавского производителя Gislaved. Имя, подумалось мне, на слуху, специализируется бренд на моделях для суровых зимних условий. В общем, почему бы не попробовать. Тем более зима в город на Неве пришла несказанно рано – уже 3 ноября пришлось отгребать своего «коня» из большого сугроба.
Шведский производитель шин начал свою деятельность в 1893 году. Основали компанию братья Вильгельм и Карл Гислоу. Дело было в местечке Гиславед, так что, мудрить с названием они не стали. Прежде, чем основать собственную компанию, братья довольно долго жили в США, где работали на заводах по производству продукции из резины.
Первым делом – на шиномонтаж. Очередь из таких, как я, растянулась на 2,5 часа. Спрашиваю изрядно уставшего сервисмена, как, мол, на его взгляд, моя резина? Ответ немногословен: «Зачетная».
Дороги периода первых снегопадов при скромном атмосферном «плюсе» убирались, сами знаете как. Под колесами снежная «каша» - особой работы для шипов нет, потому и эффекта от них – ноль. Не могу сказать, что они скользят на мокром полуснежном асфальте, заставляя прибегать водителя к более раннему торможению, это не так. Но и большой пользы от шипов не увидел. Здесь, полагаю, с обычными фрикционными покрышками соперничать бессмысленно.
А вот первый же визит к товарищам на дачу, где нам посчастливилось уже в 10-х числах ноября покататься на горных лыжах, продемонстрировал значимый эффект от применения «когтей». У меня нет данных по количественному составу шипов на Nord Frost 200, однако создалось впечатление, что на ледяных участках абсолютно все из них, что называется, «при деле» - со злостью Шерхана вгрызаются в наледь, не давая автомобилю чувствовать себя малоопытным фигуристом.
Шипы на «двухсотке» особые - с твердосплавным направленным наконечником, который имеет форму 3-лучевой звезды с усеченными вершинами и располагает множеством острых сцепных граней и кромок. Плюс - граненая верхушка. Конструкция сложная, но при этом обеспечивает повышенное сцепление при любом распределении сил во время разгона, торможения, поворота, рисков возникновения заноса или сноса. Конструкция тела шипа – 2-фланцевая, обеспечивает прочную посадку в протекторе, а малый вес (менее 1 грамма) снижает нагрузку на дорожное полотно. На льду тягово-тормозные характеристики Nord Frost 200 увеличены, по сравнению с шиной прежнего поколения, на 6%. Вокруг посадочного места шипов в протекторе предусмотрены особые «карманы». Они вбирают и сразу отводят ледяную крошку, очищая рабочие кромки шипа даже при интенсивном торможении.
«200-й» Gislaved оснащен асимметричным направленным рисунком протектора, который, как известно, чаще всего используется на премиальных покрышках. Чем хороша такая конструкция? Тем, например, что внешняя часть протектора отвечает преимущественно за управляемость и курсовую устойчивость, а внутренний участок работает на сцепление и на сопротивление аквапланированию. Обе части оснащены развитыми блоками плечевой зоны с острыми гранями, увеличивающими проходимость в глубоком снегу и колее.
Дизайн протектора - с «полустреловидным» рисунком в центральной части. Отсюда неплохой отвод снежно-ледяной смеси из пятна контакта. Образованию многочисленных сцепных кромок способствует увеличенное количество разнонаправленных блоков с множеством ламелей. Последние имеют стенки с взаимопроникающими элементами, они-то и обеспечивают жесткость блоков в движении.
При прохождении скоростных поворотов чувствуется крепкая боковина Nord Frost 200, которая не позволяет усомниться в курсовой устойчивости. При этом не возникает претензий к эластичному поведению «Гиславедов» в сильные морозы, когда, казалось бы, резина должна «дубеть». Нынешние Рождественские холода с их -20 градусными дневными температурами продемонстрировали неплохие навыки скандинавских химиков по «выведению» специальной резиновой смеси с повышенным содержанием силики и фирменных полимеров.
Морозы-то, что называется, ударили, да только асфальт от прежних оттепелей остался повсеместно сухим. Вот и приходится скребсти по нему «умными» шипами, опасаясь, что далеко не все их них выдержат такую эксплуатацию. Пока, как лично промониторил свой комплект, все «когти» на месте, причем, процент их истирания, к счастью, небольшой. А главное, на что обратил внимание, мои «НордФросты» не сильно-то и шумят на голом асфальте. Иной раз ловлю себя на мысли, что голоса их практически не слышно – словно передвигаюсь на обычных фрикционках. Это искренне радует.
P.S.Используемая резина Gislaved Nord Frost 200 имеет типоразмер 205/60 R16. Рыночная стоимость покрышек – 4400-5600 рублей.
Отказали в ремонте кпп из за дисков с вылетом меньше на 11мм и учитывая что диски были на дюйм меньше заводских параметров.Инженер по гарантии как и руководитель вруны.Больше не ногой, как заносить деньги то самые первые орут
Как-то пришли в негодность задние тормозные дисковые колодки. Вообще, изначально в сервисе настаивали заменить тормозные диски, но сразу понял, что пытаются что-то свое навязать. Да и замена дисков подороже выйдет. Так вот раньше стояли колодки брембо. Захотелось попробовать хваленые EGT (несколько раз ...
Тест зимних шипованных шин Gislaved Nord Frost 200
Слава Создателю, каяться в этом не приходилось ни разу. Потому как считал и до сих пор считаю, что главный залог безопасного передвижения – грамотный выбор скорости и дистанции. Береженого Бог бережет. Ну да ладно, не разглагольствований ради завел я сей разговор. Просто в преддверии нынешнего зимнего сезона коллеги из концерна Continental предложили оценить работу достойных, как они заявили, шипованных шин Nord Frost 200 от известного скандинавского производителя Gislaved. Имя, подумалось мне, на слуху, специализируется бренд на моделях для суровых зимних условий. В общем, почему бы не попробовать. Тем более зима в город на Неве пришла несказанно рано – уже 3 ноября пришлось отгребать своего «коня» из большого сугроба. {{photo_text_12}} Первым делом – на шиномонтаж. Очередь из таких, как я, растянулась на 2,5 часа. Спрашиваю изрядно уставшего сервисмена, как, мол, на его взгляд, моя резина? Ответ немногословен: «Зачетная». Дороги периода первых снегопадов при скромном атмосферном «плюсе» убирались, сами знаете как. Под колесами снежная «каша» - особой работы для шипов нет, потому и эффекта от них – ноль. Не могу сказать, что они скользят на мокром полуснежном асфальте, заставляя прибегать водителя к более раннему торможению, это не так. Но и большой пользы от шипов не увидел. Здесь, полагаю, с обычными фрикционными покрышками соперничать бессмысленно. А вот первый же визит к товарищам на дачу, где нам посчастливилось уже в 10-х числах ноября покататься на горных лыжах, продемонстрировал значимый эффект от применения «когтей». У меня нет данных по количественному составу шипов на Nord Frost 200, однако создалось впечатление, что на ледяных участках абсолютно все из них, что называется, «при деле» - со злостью Шерхана вгрызаются в наледь, не давая автомобилю чувствовать себя малоопытным фигуристом. Шипы на «двухсотке» особые - с твердосплавным направленным наконечником, который имеет форму 3-лучевой звезды с усеченными вершинами и располагает множеством острых сцепных граней и кромок. Плюс - граненая верхушка. Конструкция сложная, но при этом обеспечивает повышенное сцепление при любом распределении сил во время разгона, торможения, поворота, рисков возникновения заноса или сноса. Конструкция тела шипа – 2-фланцевая, обеспечивает прочную посадку в протекторе, а малый вес (менее 1 грамма) снижает нагрузку на дорожное полотно. На льду тягово-тормозные характеристики Nord Frost 200 увеличены, по сравнению с шиной прежнего поколения, на 6%. Вокруг посадочного места шипов в протекторе предусмотрены особые «карманы». Они вбирают и сразу отводят ледяную крошку, очищая рабочие кромки шипа даже при интенсивном торможении. {{gallery_712}} «200-й» Gislaved оснащен асимметричным направленным рисунком протектора, который, как известно, чаще всего используется на премиальных покрышках. Чем хороша такая конструкция? Тем, например, что внешняя часть протектора отвечает преимущественно за управляемость и курсовую устойчивость, а внутренний участок работает на сцепление и на сопротивление аквапланированию. Обе части оснащены развитыми блоками плечевой зоны с острыми гранями, увеличивающими проходимость в глубоком снегу и колее. {{material_108509}} Дизайн протектора - с «полустреловидным» рисунком в центральной части. Отсюда неплохой отвод снежно-ледяной смеси из пятна контакта. Образованию многочисленных сцепных кромок способствует увеличенное количество разнонаправленных блоков с множеством ламелей. Последние имеют стенки с взаимопроникающими элементами, они-то и обеспечивают жесткость блоков в движении. При прохождении скоростных поворотов чувствуется крепкая боковина Nord Frost 200, которая не позволяет усомниться в курсовой устойчивости. При этом не возникает претензий к эластичному поведению «Гиславедов» в сильные морозы, когда, казалось бы, резина должна «дубеть». Нынешние Рождественские холода с их -20 градусными дневными температурами продемонстрировали неплохие навыки скандинавских химиков по «выведению» специальной резиновой смеси с повышенным содержанием силики и фирменных полимеров. Морозы-то, что называется, ударили, да только асфальт от прежних оттепелей остался повсеместно сухим. Вот и приходится скребсти по нему «умными» шипами, опасаясь, что далеко не все их них выдержат такую эксплуатацию. Пока, как лично промониторил свой комплект, все «когти» на месте, причем, процент их истирания, к счастью, небольшой. А главное, на что обратил внимание, мои «НордФросты» не сильно-то и шумят на голом асфальте. Иной раз ловлю себя на мысли, что голоса их практически не слышно – словно передвигаюсь на обычных фрикционках. Это искренне радует. P.S. Используемая резина Gislaved Nord Frost 200 имеет типоразмер 205/60 R16. Рыночная стоимость покрышек – 4400-5600 рублей.
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